Statt Jahr für Jahr mehr als fünf Millionen Franken in die Absatzförderung von Schweizer Fleisch zu stecken, soll der Bund seine Mittel besser in die Ankurbelung des Konsums von klima- und umweltverträglichen Landwirtschaftsprodukten stecken. Das möchte die Grüne Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch mit einer Kantonsinitiative, die Luzern in Bundesbern einreichen soll, erreichen.

Die Landwirtschaft, insbesondere die Fleischproduktion, verursache nämlich nicht vernachlässigbare Treibhausgasemissionen und beeinträchtige die einheimischen Ökosysteme durch ihre hohen Phosphor- und Stickstoffeinträge massiv, begründet die Stadtluzerner Politikerin ihre Forderung in einer im Juni eingereichten Motion.

Bund setzt neue Schwerpunkte bei Absatzförderung

Nun liegt die Antwort der Regierung vor – und sie beantragt dem Kantonsrat die Ablehnung der Motion. Sie bezieht sich dabei auf den Bund und erwähnt das Umsetzungsprogramm «Landwirtschaftliche Absatzförderung in der Periode von 2022 bis 2025». In diesem seien als neue Schwerpunkte die «Kommunikation der Mehrwerte im Bereich der nachhaltigen Produktion» und die «Berücksichtigung der Ernährungsempfehlungen und die Vermittlung von Informationen zu nachhaltigem Konsumverhalten» aufgenommen worden.

Sie gehe deshalb davon aus, dass künftig verstärkter klima- und umweltverträgliche Produkte mit Absatzfördermitteln unterstützt würden, so die Exekutive. Eine Kantonsinitiative, die eine Umverteilung von Bundesgeldern für Fleischwerbung in die Förderung des Konsums von klima- und umweltverträglichen Landwirtschaftsprodukten fordere, bezeichnet die Regierung als «nicht angebracht».