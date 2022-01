Kantonsrat Zwischen «unsensibel» und «Sturm im Wasserglas»: Sonntagsverkäufe geben zu reden Kürzlich äusserte sich der Luzerner Volkswirtschaftsdirektor in Zürich zu einer möglichen Ausdehnung der Sonntagsverkäufe. Das erhitzte auch im Luzerner Kantonsrat die Gemüter.

Die Coronapandemie hat den Tourismus arg gebeutelt. Um ihm wieder auf die Beine zu helfen, haben die Volkswirtschaftsdirektoren der Kantone Zürich, Tessin und Luzern an einer Medienkonferenz Mitte Januar angeregt, dass in touristischen Stadtquartieren Sonntagsverkäufe erlaubt werden sollen. Der Vorschlag warf im Kanton Luzern hohe Wellen. Während er in der Stadt Luzern gut ankam, waren der Gewerkschaftsbund sowie der Detaillistenverband des Kantons Luzern (DVL) verärgert über das Engagement des zuständigen Luzerner Regierungsrats Fabian Peter (FDP).

Die Luzerner Regierung will dem Tourismus in der Stadt Luzern auf die Beine helfen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 1. März 2021)

Mittels zwei dringlichen Vorstössen kam das Thema am Dienstag auch im Kantonsrat aufs Tapet. Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat Marcel Budmiger, Geschäftsleiter des Luzerner Gewerkschaftsbunds, stört sich am unsensiblen Vorgehen und kritisierte die geplanten zusätzlichen 60 Sonn- und Feiertagsverkäufe. Sowohl die Bevölkerung als auch das Parlament hätten weitergehende Liberalisierungsforderungen als den Ladenöffnungskompromiss mehrfach deutlich abgelehnt, so Budmiger. Dieser ist seit Mai 2020 in Kraft. Samstags sind seither die Läden eine Stunde länger bis 17 Uhr geöffnet, unter der Woche eine halbe Stunde länger bis 19 Uhr.

Sonntagsverkauf nützt nur den grossen Geschäften

Die zweite Anfrage reichte Kantonsrat Markus Gehrig (Mitte) ein. Für das Vorstandsmitglied des kantonalen Detaillistenverbands handelt die Regierung widersprüchlich. «Sie nimmt in Kauf, den Ladenöffnungskompromiss zu beschädigen, will sich aber Option der längeren Öffnungszeiten offen halten.» Eine Aufhebung des Verbots der Sonntagsverkäufe würde vor allem den grossen Geschäften nützen. Leidtragende wären laut dem Stadtluzerner die Detailhandelsangestellten - «zu 95 Prozent Frauen» - und ihre Familien. Unerwünschte Nebenwirkungen wären laut Gehrig mehr Autoverkehr, mehr Littering, und mehr Lärm.

Auch SVP-Fraktionschef Armin Hartmann aus Schlierbach fand deutliche Worte: «Diskussionen zu Ladenöffnungszeiten sind emotional und muss man mit Vorsicht angehen. Diese hat die Regierung vermissen lassen.» Die SVP verstehe den Wunsch nach mehr Handlungsspielraum. Trotzdem sei es politisch ein falsches Zeichen, wenn sich der Kanton kurze Zeit nach dem Luzerner Kompromiss so stark engagiert.

Gleich lange Spiesse für Städte und Berggebiete

Die GLP und die FDP stärkten Fabian Peter hingegen den Rücken. Ursula Berset (GLP, Buchrain) sagte, es sei richtig, in Luzerns Tourismus neue Wege zu denken. Heidi Scherer (FDP, Meggen) zeigte sich erstaunt über den «Sturm im Wasserglas». Schon vor Pandemie habe sich das Einkaufsverhalten verändert. Tourismusgebiete litten stark aufgrund der Pandemie, besonders in den Städten.

Fabian Peter betonte, die Regierung stehe nach wie vor hinter dem Ladenöffnungskompromiss. «Für Luzern ist der Tourismus ein wesentlicher Faktor, er wurde sei durch die Coronapandemie stark getroffen.» Es brauche keine Denkverbote, sondern möglichst grossen Handlungsspielraum für die Weiterentwicklung des städtischen Tourismus, der im Gegensatz zu touristischen Berggebieten nicht selbst über die Ladenöffnungszeiten entscheiden könne. Es gehe um gleich lange Spiesse, so Peter weiter. «Solange die heutige arbeitsrechtliche Verordnung auf Bundesebene gilt, sind gar keine Diskussionen über Veränderungen möglich.»