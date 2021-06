Kastanienbaum Baum fällt auf Auto und Velofahrerin – eine Person leicht verletzt Ein Lastwagen riss in Horw einen Baum um. Eine Velofahrerin wurde verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Montagmorgen um 11.30 Uhr auf der Seestrasse zwischen Winkel und Kastanienbaum. Arbeiter putzten Strassenschächte, als der Ausleger eines Lastwagens in ein Stahlseil prallte, welches auf einer Höhe von knapp sechs Metern am Stamm einer Pappel angebracht war. Dadurch brach der Stamm der Pappel.

Bild: Luzerner Polizei (Horw, 28. Juni 2021)

Der Baum fiel auf ein Auto sowie eine Velofahrerin, die just in diesem Moment die Strasse passierten. Die Velofahrerin musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Sie wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Bei ihr ergab jedoch ein vor Ort durchgeführter Atemlufttest einen Wert von 0,74 Promille.

Bild: Luzerner Polizei (Horw, 28. Juni 2021)

Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken. Für die Sperrung und die Räumung der Seestrasse war auch die Feuerwehr Horw im Einsatz.