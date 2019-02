Katholische Kirche bietet in der Stadt Luzern neu Gottesdienste auf Englisch an Expats, Migranten aus Afrika und Asien sowie Touristen: Das sind die Zielgruppen eines neuen Angebots der katholischen Kirche. Die englischsprechenden Gottesdienstbesucher mögen es dabei eher traditionell – das ist zumindest die Vermutung der städtischen Kirchgemeinde. Robert Knobel

Die neu renovierte Peterskapelle in Luzern. Hier finden künftig jeden Sonntag englische Gottesdienste statt. (Bild: Philipp Schmidli, 7. Dezember 2018)

Am 10. März ist Premiere: Dann findet in der Peterskapelle am Kapellplatz erstmals ein Gottesdienst auf Englisch statt. Damit wolle man einem zunehmenden Bedürfnis entsprechen, sagt Nicola Neider, Leiterin des Bereichs Migration und Integration bei der Katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern. «Gerade aus Expat-Kreisen wurden wir immer wieder gefragt, weshalb es keine katholische Messe auf Englisch gebe», sagt Neider. Bisher deckten vor allem Freikirchen die Nachfrage von englischsprachigen Gläubigen ab. In Luzern gibt es etwa die International Church of Lucerne, welche in der ehemaligen Methodisten-Kirche an der Zähringerstrasse Gottesdienste auf Englisch abhält.

Innerhalb der Katholischen Kirche gibt es zwar regelmässige englischsprachige Gottesdienste in der Kirche St. Karl. Doch dies ist in erster Linie ein Angebot der philippinischen Gemeinschaft in Luzern. Mit den englischen Messen in der Peterskapelle will man hingegen ein breites Publikum ansprechen – aufgrund der guten Passantenlage hofft die Kirchgemeinde auch auf Touristen als Gottesdienstbesucher. Hinzu kommen katholische Migranten aus Afrika und Asien, die Mühe haben, den deutschen Gottesdiensten zu folgen.

Priester doktoriert an der Theologischen Fakultät

Als Priester konnte ein indischer Karmelitermönch gewonnen werden, der zurzeit an der Theologischen Fakultät Luzern sein Doktorat absolviert. «Es war uns wichtig, dass die Messe von einem Priester mit englischer Muttersprache abgehalten wird», sagt Nicola Neider. Unterstützt wird der Geistliche von einer Begleitgruppe, die sich beispielsweise um die musikalische Umrahmung der Gottesdienste kümmert.

Die Gottesdienste in der Peterskapelle sollen sich an der traditionellen katholischen Liturgie orientieren. Alternative Gottesdienstformen, wie sie in Stadtluzerner Kirchen immer wieder zu finden sind, stehen nicht im Vordergrund. «Es soll eine einfache katholische Messe mit klarer Liturgie sein», sagt Nicola Neider. Es gehe dabei auch um den Wiedererkennungseffekt, der Vertrauen schaffe: «Migranten sind dankbar für Angebote, die ihnen von ihrem Heimatland her bereits vertraut sind.»

Migranten kompensieren Kirchenaustritte

Wie können Migranten und Neuzuzüger in die traditionellen Kirchgemeinden integriert werden – erst recht, wenn sie eine andere Sprache sprechen? Diese Fragen werden für die Schweizer Landeskirchen zunehmend zentral. Denn nicht selten sind die Einwanderer deutlich religiöser als die Schweizer Durchschnittsbevölkerung. Insbesondere die Katholische Kirche konnte bisher dank der Migration die Kirchenaustritte weitgehend kompensieren.

In der Stadt Zug mit ihren vielen Expats kümmert sich eine Untergruppe der Kirchgemeinde um die englischsprachigen Katholiken. Sie nennt sich Good Shepherd's Community und fördert einerseits die Integration der Expats in der Kirchgemeinde, organisiert aber auch eigene Familiengottesdienste. Noch weiter gehen wollten die Zuger Reformierten mit einem eigenen englischsprachigen Pfarramt. Doch diese Pläne sind inzwischen gescheitert.