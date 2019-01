Katholische Kirche im Kanton Luzern zeichnet Freiwilligenarbeit aus Die katholische Kirche im Kanton Luzern verleiht dieses Jahr zum sechsten Mal ihren Preis für herausragende Freiwilligenarbeit, den «Dank Dir!»-Preis. Zurzeit läuft die Ausschreibung, noch bis Ende Februar können Vorschläge eingereicht werden.

Die katholische Kirche im Kanton Luzern sucht Vorschläge für die nächste Gruppe, die mit ihrer Freiwilligenarbeit auffällt und dafür mit dem «Dank Dir!»-Preis geehrt werden soll. Der Preis wird seit 2014 jeweils um Pfingsten an eine Gruppe verliehen, deren freiwilliges Engagement Anerkennung verdient. Er besteht aus einem Geldbetrag für einen gemeinschaftlichen Anlass sowie drei «Dank Dir!»-Fahnen, die auf die Auszeichnung hinweisen. Gestiftet wird der Preis vom kantonalen Seelsorgerat und der katholischen Kirche im Kanton Luzern.

Jetzt suchen diese die sechste Preisträgerin oder den sechsten Preisträger. Sie laden ein, bis Ende Februar Vorschläge einzureichen, wie es am Montag in einer entsprechenden Mitteilung heisst. In Frage kommen Gruppen und Vereine aus Pfarreien und Pastoralräumen, die sich freiwillig und ideenreich für das Gemeinwohl einsetzen. Einzelpersonen werden nicht ausgezeichnet.

Der Kirche sei es wichtig, den Freiwilligen Danke zu sagen, «weil ihr Engagement unbezahlbar und nicht selbstverständlich ist und in der Kirche und Gesellschaft nicht wegzudenken», so die Verantwortlichen weiter. Der Preis wird jeweils ohne Vorankündigung – als Überraschung – überreicht. Die bisherigen Preisträgerinnen und -träger waren unter anderem die Begleiterinnen und Begleiter von Menschen mit einer Behinderung, das Café Grüezi in Buchrain und die Gruppe «Zäme Z’mettag» in Beromünster. (pd/dvm)