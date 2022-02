Kommentar Luzerner Pfarreileiter wollen homosexuelle Paare segnen: Sie beweisen Mut und verdienen Anerkennung Ab Juli können Homosexuelle auf dem Standesamt heiraten. Die Katholische Kirche tut sich derweil nur schon mit der Frage schwer, ob sie gleichgeschlechtliche Paare segnen soll. Dass nun mehrere Luzerner Pfarreileiter Stellung beziehen, ist mutig – und richtig. Christian Glaus Drucken Teilen

Ab Juli können in der Schweiz homosexuelle Paare heiraten. Eine kirchliche Trauung bleibt ihnen verwehrt – und allenfalls auch der Segen Gottes. Bild: Gaetan Bally/Keystone

«Ja, ich würde ein homosexuelles Paar segnen.» Eine solche Aussage katholischer Pfarreileiter in aller Öffentlichkeit braucht Mut – leider auch heute noch. Ab Juli können sich gleichgeschlechtliche Paare zwar auf dem Standesamt trauen lassen, nicht aber in der Katholischen Kirche. Im Zentrum steht deshalb die Frage, ob sie wenigstens den Segen Gottes erhalten – eine «Trauung light», sozusagen. Dass mehrere Luzerner Seelsorger dazu bereit sind und mit Name hinstehen, verdient Anerkennung. Sie exponieren sich und zeigen mit ihren klaren Statements: Zumindest an der Basis reagiert die Kirche auf den Wandel und ist nicht mehr bereit, Teile unserer Gesellschaft auszuschliessen.

Dieses Zeichen ist wichtig und wird hoffentlich auch von der Kirchenleitung wahrgenommen. Mit 64 Prozent Ja-Stimmen hat die Schweizer Bevölkerung im September 2021 die Ehe für alle angenommen. Die Zustimmung im Kanton Luzern war mit 66 Prozent noch höher. Das Ergebnis zeigt: Dass Homosexuelle offiziell heiraten können, ist breit akzeptiert, auch viele Katholiken haben Ja gestimmt.

Dennoch tut sich die Katholische Kirche immer noch schwer mit der Gleichberechtigung. Im vergangenen Jahr versuchte die Glaubenskongregation quasi ein Segensverbot für homosexuelle Paare auszusprechen, was für einigen Wirbel sorgte. Selbst Bischöfe wie Felix Gmür kritisierten ein Segensverbot. Der Basler Bischof bedauerte, dass sich schwule und lesbische Menschen dadurch ausgegrenzt und diskriminiert fühlen. Und er forderte eine theologische und pastorale Weiterentwicklung.

Dennoch bleibt das Bistum vage, wenn es um die Segnung von homosexuellen Paaren geht. Mit Spitzfindigkeiten versucht es, einem möglichen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Es spreche nichts dagegen, homosexuelle Menschen zu segnen, heisst es. Indem das Bistum von «Menschen», aber nicht von Paaren spricht, ignoriert es deren Lebensform in einer gemeinsamen Beziehung.

Im Klartext bedeutet die Aussage des Bistums: Für gleichgeschlechtliche Paare ändert sich rein gar nichts. Dabei wäre ein Bekenntnis zur Segnung ein wichtiges Zeichen und ein erster Schritt Richtung Gleichberechtigung. Die Katholiken segnen vieles in dieser Welt: Menschen, Tiere, Gegenstände oder Fahrzeuge – aber offiziell keine homosexuellen Paare. Schön, dass nun ein paar mutige Pfarreileiter bereit sind, diesen Missstand zu beheben.