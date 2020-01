Kehrtwende im Fall Hohenrain: Mittäter beschuldigen 33-jährigen Kosovaren als Messerstecher Bei einer Auseinandersetzung zwischen Brasilianern und Männern aus dem Balkan wurde 2009 eine Person getötet. Als Haupttäter wurde ursprünglich ein Mazedonier verurteilt. Das Luzerner Kantonsgericht korrigierte das Urteil der ersten Instanz.

Es passierte eingangs Hohenrain: ein damals 24-jähriger Mann erlitt nach einem Streit tödliche Verletzungen. Bild: Roger Zbinden (Hohenrain, 8. August 2009)

Nach einer Veranstaltung in Hochdorf sind an einem frühen Augustmorgen im Jahr 2009 zwei Gruppierungen aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung zwischen vier Brasilianern und drei Männern aus dem Balkan wurde einer der Südamerikaner durch einen Messerstich getötet. Das Trio aus Osteuropa wurde später festgenommen. Es wurden bereits mehrere Verhandlungen geführt.

Bei der Auseinandersetzung setzten die Osteuropäer nebst Faustschlägen und Fusstritten einen Hammer sowie Pfefferspray ein, wie einer Mitteilung des Luzerner Kantonsgericht vom Montagmorgen zu entnehmen ist. Gestützt auf die Beweislage sei eindeutig, dass einer der drei Beschuldigten das Opfer im Verlauf des Angriffs mit einem Messerstich getötet habe, heisst es weiter.

Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte im Juni 2017 einen heute 38-jährigen Mazedonier für eventualvorsätzliche Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten. Die beiden anderen Männer, die an dem Angriff beteiligt waren, es handelt sich um Kosovaren im Alter von 28 und 33 Jahren, wurden zu zwei- beziehungsweise dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Alle drei Beschuldigten waren aktiv am Angriff beteiligt

Gegen das Urteil legten alle drei Berufung ein, was zur Folge hatte, dass es im «Fall Hohenrain» eine überraschende Kehrtwende gab. Das Luzerner Kantonsgericht kam nämlich zum Schluss, dass nicht der 38-jährige Mazedonier, sondern der heute 33-jährige Kosovare dem Opfer den tödlichen Messerstich zugefügt hatte. Der jüngere der beiden Kosovaren kommt gemäss Kantonsgericht angesichts der übereinstimmenden Aussagen aller Beteiligten für die Tat nicht in Frage, «da er sich während der ganzen Auseinandersetzung auf einen brasilianischen Begleiter des Opfers konzentriert hatte», wie in der schriftlichen Urteilsbegründung des Kantonsgericht festgehalten ist. Fest steht jedoch, dass alle drei Beschuldigten sich aktiv am Angriff auf die vier Brasilianer beteiligt haben.

Das Kantonsgericht verurteilt den 33-jährigen deshalb wegen eventualvorsätzlicher Tötung und Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 2 Monaten. Der Schuldspruch des Kriminalgerichts gegen den Mazedonier wegen eventualvorsätzlicher Tötung wird aufgehoben. Er und der 28-jährige Kosovare werden wegen Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt.

Die Frage, wer dem Opfer den tödlichen Stich versetzt hatte, beschäftigt die Richter seit Jahren. Die Ausgangslage ist denn auch schwierig. So sagte einer der Brasilianer aus, dass er glaube, am Schluss sei jener mit den langen Haaren (der Mazedonier schnitt einen Tag nach dem Vorfall seine langen Haare ab) am nächsten beim Opfer gestanden sei. Was darauf hinweisen würde, dass dieser der Täter gewesen sein muss.

Das Kantonsgericht misst dieser Aussage, entgegen der Vorinstanz, keine Bedeutung zu. Dies, weil der Brasilianer aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes der Angreifer nicht mehr gut sehen konnte, wie er selber schilderte.

Kosovare aus der Schweiz ausgereist

Am Montag, 10. August 2009, wurde der Mazedonier verhaftet. Tags darauf erschien erstmals die Polizei am Arbeitsort des 33-jährigen Kosovaren. Als ihm sein Chef ausrichtete, die Polizei wolle am Folgetag mit ihm sprechen, verliess der Mann die Arbeit, packte zu Hause seine Tasche und reiste nach Genf, wo er bei Verwandten übernachtete. Als er am frühen Morgen des Freitags, 14. August 2009, von der Genfer Polizei angehalten werden sollte, hatte er die Wohnung seiner Verwandten bereits verlassen und trat seine Ausreise aus der Schweiz an.

Bei ihm ist vielmehr als einziger ungeklärt, wo er am Ende der Auseinandersetzung gestanden hatte, so dass er der einzige war, der die Gelegenheit zum Ausführen des tödlichen Messerstichs hatte. Die beiden anderen Beschuldigten befanden sich einige Meter vom Tatort entfernt beim Brasilianer, dessen Sehvermögen durch den Pfefferspray beeinträchtigt war.

«Es ist nichts zu Gunsten des Beschuldigten abzuleiten»

Der 33-jährige Beschuldigte entschied sich bewusst und mit allen Konsequenzen dafür, am Angriff gegen die Brasilianer teilzunehmen. «Besonders auffallend ist sodann das Herunterspielen oder gar Bestreiten eines Treffens in Spreitenbach, wo es nachweislich darum ging, Spuren zu beseitigen. Schliesslich ist auch aus der nicht sofortigen, sondern erst einige Tage nach der Tat erfolgten Flucht nach dem Gesagten nichts zu Gunsten des Beschuldigten abzuleiten», heisst es im begründeten Urteil.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es kann mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Für die Beschuldigten gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.