Kein Dringlichkeitsrecht nötig Kanton Luzern ist laut Regierung auch in Krisen genügend handlungsfähig In besonderen und ausserordentlichen Lagen müssen Kantone zum Teil schnell reagieren. Während vier Kantone dafür spezielle Vorkehrungen getroffen haben, reichen in Luzern die «normalen» Instrumente aus, sind sich Regierung und Parlament einig.

Die Schweizer Demokratie wird weltweit bewundert, stösst aber in Krisenzeiten an ihre Grenzen. Bundes- und Kantonsregierungen müssen rasch handeln, sollten aber den Parlamenten und gegebenenfalls der Bevölkerung dennoch Mitspracherecht gewähren. Gerade in finanzieller Hinsicht drängt oft die Zeit. Das hat sich aktuell zum Beispiel bei den Härtefallhilfen gezeigt.

Das Hotel Kreuz in Romoos gehört zu den vielen Betrieben, die im Kanton Luzern von der Härtefallhilfe unterstützt worden sind. Nadia Schärli (Romoos, 10. August 2021)

Braucht deshalb das Luzerner Kantonsparlament Instrumente, um Beschlüsse zu beschleunigen? Dies zu prüfen, war Gegenstand eines Postulats. Mit der Mehrheit der Kantone kennt die Luzerner Kantonsverfassung kein Dringlichkeitsrecht auf Ebene des Parlamentes. Die Kantone Zürich, Aargau und Freiburg kennen ein solches für Erlasse (sofortige Inkraftsetzung unter Auslassung des ordentlichen Referendumsverfahrens). Einzig der Kanton St.Gallen hat dieses auch auf Finanzbeschlüsse ausgedehnt.

Kanton konnte mit Bund Schritt halten

Als Gaudenz Zemp das Postulat vor einem Jahr einreichte, habe seitens Bund eine grosse Dynamik geherrscht, begründete der FDP-Kantonsrat aus St.Niklausen. Die Wochen und Monate danach hätten jedoch gezeigt, dass der Kanton die ständig wechselnden Rahmenbedingungen zwar mit Mühe, aber dennoch gut adaptiert habe. Die teilweise Überweisung des Postulats, wie es die Regierung vorschlägt, sei deshalb richtig.

Auch die Sprecher der anderen Fraktionen stellten sich hinter den Plan der Regierung, allfällige Anpassungen im Rahmen des Rechenschaftsberichts zur Bewältigung der Pandemie zu prüfen. «Es gilt, die Rechte der Bevölkerung, wenn immer möglich, nicht einzuschränken», sagte etwa Fabrizio Misticoni (Grüne, Sursee). Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) betonte, dass auch der Kantonale Führungsstab schnell reagiere und vorausschauend handle. «Wir bereiten uns auch auf die nächste Krise vor. Der Kantonstierarzt hat uns über die Schweinepest informiert.» Das Postulat wurde schliesslich einstimmig mit 100 Stimmen teilweise erklärt.