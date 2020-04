Kein Ersatz für den Crêpes-Stand am Luzerner Nationalquai Die Sanierung der Steganlage «Landungssteg 10» am Nationalquai in der Stadt Luzern wird voraussichtlich noch vor Ostern abgeschlossen. Der Crêpes-Stand auf der Steganlage kann nicht weiter betrieben werden.

Die Sanierung der Steganlage soll bis Ostern beendet sein. Bild: PD

(zim) Die Sanierung des Landestegs 10 vis-à-vis des Musikpavillons am Nationalquai kommt trotz Coronakrise gut voran. Der Steg wurde in Einzelteile zerlegt und in der Werkstätte der Shiptec AG fachgerecht saniert, restauriert und wieder zusammengesetzt, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Donnerstag.

Mitte letzter Woche wurde der Landesteg auf dem Seeweg an den Quai gebracht und dort mit einem Kran auf das neue Fundament gesetzt. Nun werden die elektrischen Installationen ausgeführt. Vor Ostern soll gemäss Angaben der Stadt Luzern alles fertig sein. Einen offiziellen Eröffnungsanlass wird es auch geben – allerdings erst nach der Coronakrise.

Die Sanierungsarbeiten an der Steganlage schreiten planmässig voran. Bild: PD

Da der Landesteg 10 nach der Sanierung langfristig und vollumfänglich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll, musste der darauf stationierte Crêpier im letzten Herbst seinen Stand aufgeben. Wie die Stadt Luzern weiter mitteilt, ist der Stadtrat nach einer Prüfung unter Einbezug von verschiedenen Faktoren zum Entschluss gekommen, dass auf eine Ausschreibung für einen Verkaufsstand im Raum Kurplatz, beziehungsweise entlang der Quaianlagen verzichtet werden soll. Damit wird laut Mitteilung unter anderem auch der «herausragenden historischen Bedeutung der Anlage vom Kurplatz bis zum Carl-Spitteler-Quai entsprochen», die sich in der Ortsbildschutzzone befindet.