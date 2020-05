Überraschung in Beromünster: Stimmbürger sagen Nein zur Ortsplanung Die Bürger von Beromünster haben die Ortsplanung am Sonntag mit 53 Prozent abgelehnt. Damit droht diversen Grossprojekten die Blockade.

Das sonst eher trockene Thema der Ortsplanungsrevision hat die Stimmbürger von Beromünster mobilisiert. Im Vorfeld der Abstimmung wurde Kritik am Urnengang laut und ein Flugblatt kursierte in der Gemeinde. Entsprechend hoch war am Sonntag mit 45.44 Prozent auch die Stimmbeteiligung in der Gemeinde. Das Geschäft wurde überraschend mit 1'091 Nein- zu 954 Ja-Stimmen abgelehnt, wenn auch knapp. Das entspricht einem Nein-Anteil von 53.35 Prozent.

So soll die neue Dreifachturnhalle von Beromünster aussehen. Kosten: rund 15 Millionen Franken. Visualisierung: Studio Cornel Staeheli Architekt

In der 6700-Einwohner Gemeinde wären diverse Grossprojekte geplant:

Dreifachsporthalle mit Feuerwehrstützpunkt und Zivilschutzanlage neben dem Schulhaus Linden. Kosten: rund 15 Millionen Franken. Baustart: 2021 oder 2022.

Neubau Alters- und Pflegeheim Bärgmättli im Bifang. Kosten: mehrere Millionen Franken. Baustart: 2021.

Parkhaus Busbahnhof. Kosten: rund 4,4 Millionen Franken. Baustart: bis spätestens 2023.

Umfahrung «Flecken» Beromünster. Kosten: rund 60 Millionen Franken. Baustart: frühestens Ende 2023.

Bei diesen Grossprojekten drohen nun Verzögerungen, weil die rechtlichen Grundlagen wie der Zonenplan dafür fehlen.

Einsprecher kritisierten Gang an die Urne

Umstritten war im Vorfeld, dass die komplexe Vorlage nicht wie üblich an der Gemeindeversammlung zur Abstimmung kommt, sondern aufgrund der Coronapandemie an der Urne. Denn fünf Einsprachen gegen das Planwerk waren noch hängig. Die Einsprecher monierten, dass sie ihre Argumente nicht direkt den versammelten Stimmbürgern kund tun können. Aus diesen Kreisen kursierte im Vorfeld der Abstimmung denn auch ein zweiseitiges Flugblatt, welches für ein Nein weibelte.

Der Gemeinderat betonte jedoch, dass die Ortsplanungsrevision in einem langjährigen, breiten partizipativen Prozess ausgearbeitet wurde. Diverse Infoveranstaltungen, viel Kommissionsarbeit und zwei öffentliche Auflagen sind der Abstimmung vorgegangen. Zudem habe man eine Gemeindeversammlung nicht um ungewisse Zeit verschieben wollen. Denn es eile: Wegen der fehlenden rechtlichen Grundlage und einer deshalb verhängten Planungszone kam es bei gewissen Bauprojekten zu Verzögerungen.

Update folgt...