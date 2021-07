Kein Spam Auch Bourbaki-Kunden betroffen: Kinobetreiberin bittet per E-Mail um Geld Wegen eines Fehlers im Zahlungssystem sind unter anderem im Bourbaki-Kino Luzern Tickets nicht abgebucht worden. Die Betreiberin verschickt nun E-Mails mit der Bitte, den Betrag nochmals zu überweisen. Betroffen sind «ein paar hundert» Kunden.

Das Kino Bourbaki in Luzern, hier noch im Lockdown.

Bild: Boris Bürgisser (8. März 2021)

E-Mails, in denen um eine Zahlung gebeten wird, sind fast immer suspekt. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um Spam. Absenderin ist die Neugass Kino AG. Empfänger sind Kunden, die zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 30. Mai 2021 an den Online-Kassen der Kinos Bourbaki in Luzern sowie Riffraff und Houdini in Zürich Tickets gekauft haben. «Zahlungsvorgänge mittels Twint/PostFinanceCard/Visa/Mastercard wurden dabei abgebrochen», heisst es in dem E-Mail, das unserer Zeitung vorliegt.

Weiter steht: «Wie du deinem Kontoauszug entnehmen kannst, wurde dir der Betrag wieder gutgeschrieben respektive nicht definitiv abgebucht, obwohl du die Leistung (Kinotickets oder das Aufladen deiner Kinokarte) bezogen hast. Wir bitten dich daher, diese Zahlung erneut vorzunehmen.» Dazu gibt es einen Link, der bis am 14. Juli gültig ist. Eine Telefonnummer, die gültig ist und zur Neugass Kino AG führt, lädt Zweifler ein, anzurufen. Zudem ist weiter unten der spezifische Betrag genannt.

Fehler blieb wegen des Lockdowns länger unbemerkt

Das Luzerner Kino Bourbaki untersteht wie die Zürcher Kinos Riffraff und Houdini der Neugass Kino AG. Deren Geschäftsführer Res Kessler sagt auf Anfrage: «Es sind ein paar hundert Kunden betroffen.» Es handle sich um einen Fehler im Zahlungssystem, das im Dezember in den drei Kinos installiert worden sei. «Dann kam der viermonatige Lockdown, weshalb der Fehler erst jetzt entdeckt worden ist», so Kessler.

Der administrative Aufwand sei bis jetzt hoch, aber zu bewältigen. Die E-Mails seien alle manuell verschickt worden. Nun würden Programmierer der Neugass Kino AG und des Drittanbieters Post den Systemfehler analysieren. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, sei noch nicht absehbar. In erster Linie gehe es um Schadensminderung. Dennoch hätten Kunden, die den Betrag nicht bezahlen, weil sie etwa das E-Mail als Spam ansehen, nichts zu befürchten.