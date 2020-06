Keine Saisonabos und angepasste Preise – so öffnen die Badis in der Stadt Luzern am 6. Juni Bald öffnen die Stadtluzerner Badis ihre Tore. Wegen dem Coronavirus braucht es in diesem Sommer aber viel Rücksicht. In jedem Bad gibt es maximale Gästezahlen, zusätzlich sind die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

(dvm/sda) Im Zimmereggbad in Littau werden maximal 2500 Personen eingelassen, im Tribschenbad 2000, im Lido sind es 1500 und im Seebad 300. Dies teilte die Stadt Luzern mit. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Endlich: Die Badisaison 2020 startet. Bild: Dominik Wunderli (Zimmereggbadi, August 2018)

Es gelte das Prinzip «First come, first served». Damit trotzdem möglichst viele Gäste in den Genuss einer Erfrischung im Wasser kommen, hätten sich die Badis abgesprochen: Es würden diesen Sommer keine Saisonabos verkauft und mit angepassten Preismodellen solle die Gästefluktuation gefördert werden. So böten zum Beispiel das See- und das Zimmereggbad einen Kurzzeiteintritt für Schwimmerinnen und Schwimmer.

Das Strandbad Lido in Luzern will seine Gäste motivieren, sich nur einen halben Tag im Lido aufzuhalten und hat dazu die Tarife angepasst. Neu gibt es ein günstiges Vormittagsticket.

Lido-Geschäftsführer Marcel Gisler sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, er möchte, dass die Gäste diesen Sommer nur einen halben Tag bleiben, so dass möglichst viele ins Lido kommen könnten. Zwingen könne man niemanden, aber man hoffe, dass die Gäste hier solidarisch seien.

Weil pro zehn Quadratmeter sich nur ein Gast aufhalten darf, beschränkt das Lido die Zahl der Besucher auf 1500 pro Tag. An einem schönen Sonntag hat es 3000 bis 3500 Gäste, an einzelnen Spitzentage 4000 und mehr.