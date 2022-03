Kernzone Winkel Horw Bebauungsplan-Gegner wollen Bauprofile vor der Abstimmung – Gemeinderat nicht Das Aufstellen von Bauprofilen sei bei Bebauungsplänen gesetzlich nicht vorgeschrieben, so der Horwer Gemeinderat. Auch eine zweite Forderung der Gegnerschaft lehnt er ab.

633 Unterschriften hat das Referendumskomitee «Horw-Winkel.ch» gegen den Bebauungsplan Kernzone Winkel gesammelt, nötig gewesen wären 500. Hauptkritikpunkte: Die geplanten Häuser im Baufeld Süd seien «eine Verdichtung am falschen Ort, bedeuten viel Autoverkehr und bedrohen Tiere wie auch den Wasserhaushalt des Steinibachrieds». Nun ist das Referendum rechtsverbindlich und das Abstimmungsdatum steht fest: Am 15. Mai befindet die Stimmbevölkerung über den Bebauungsplan.

Vor wenigen Tagen hat sich das Komitee zudem in einem offenen Brief an den Gemeinderat gewandt. Darin fordert es die Exekutive und die betroffenen Grundeigentümer dazu auf, im Sinne der Transparenz die Volumen der Häuser mit Bauprofilen auszustecken. Im Brief steht: «So können sich die Stimmberechtigten vor Ort ein Bild machen, wie dies im Naherholungsgebiet und im historisch feinkörnigen Quartier wirkt.» Weiter will das Komitee wissen, wie es bei einem Nein weitergeht – und zwar, bevor «die Abstimmungsunterlagen versendet sind».

So sieht der Blick übers Ried im Quartier Winkel heute aus.

Der Horwer Gemeinderat hat den offenen Brief an seiner Sitzung vom vergangenen Donnerstag behandelt und die Antwort ist unterwegs ans Komitee. Wie Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) auf Anfrage sagt, lehnt die Exekutive das Aufstellen von Bauprofilen ab. «Weder im Planungs- und Baugesetz noch in der dazugehörenden Verordnung ist das Profilieren von Bebauungsplänen vorgesehen», begründet er und fügt an:

«Um ein aussagekräftiges Baugespann aufstellen zu können, müsste ein konkretes Bauprojekt oder ein verbindliches Richtprojekt vorliegen. Beides ist hier nicht der Fall.»

Auch der zweiten Forderung des Komitees kommt der Gemeinderat nicht nach. Über das mögliche weitere Vorgehen bei einem Nein zum Bebauungsplan werde erst in den Abstimmungsunterlagen informiert und nicht vorher. Warum nicht? «Die Abstimmungsbotschaft hat den Zweck, die Stimmberechtigten umfassend und im Gesamtzusammenhang zu informieren. Sie soll ihnen als Entscheidungsgrundlage dienen», so Zemp.

Hier in der Kernzone Winkel sind zwei bis zu 14 Metern hohe Mehrfamilienhäuser geplant. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 5. Mai 2021)

Dritter Bebauungsplan oder eine Zuweisung in eine Regelzone?

Abgesehen davon habe er mögliche Szenarien bereits skizziert, als der Bebauungsplan im letzten November im Einwohnerrat behandelt wurde. Demnach wäre bei einem Nein zu prüfen, ob ein neuer Bebauungsplan erstellt werden soll, oder ob die Bebauungsplanpflicht aufgehoben und das Gebiet einer Regelzone mit oder ohne Gestaltungsplanpflicht zuzuweisen ist. Naheliegend wäre laut Zemp dabei eine gleiche Zoneneinteilung wie talseitig oder bergseitig der Winkelstrasse. Entscheiden darüber würde der Einwohnerrat, das letzte Wort hätte die Stimmbevölkerung.

So reagiert das Komitee auf die Antwort des Gemeinderats:

Das Komitee «Horw-Winkel.ch» zeigt sich auf Anfrage «enttäuscht über den fehlenden Willen des Gemeinderats». Den Stimmberechtigten seien die Auswirkungen des Bebauungsplans sichtbar zu machen. Es schreibt:

«Die maximalen Ausmasse sind bekannt und können ohne konkretes Richtprojekt mit Bauprofilen dargestellt werden.»

Der Gemeinderat verweigere sich der Diskussion vor dem Versand der Abstimmungsunterlagen, «dies also bis ungefähr Mitte April». Das Komitee habe seine Argumente für die Broschüre bereits im Februar einreichen müssen. «Dies erachten wir als unfair, insbesondere da der Gemeinderat an der Einwohnerratssitzung angedroht hat, bei einer Ablehnung des Bebauungsplans das Areal einer normalen Wohnzone zuzuordnen», so das Komitee. Dieses Vorgehen zeuge von schlechtem Demokratieverständnis und sei nicht schneller. Denn die Bebauungsplanpflicht lasse sich ebenfalls nur per Volksentscheid aufheben.