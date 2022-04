Kernzone Winkel Horw Massvolle Verdichtung oder zu wuchtig? Antworten auf die wichtigsten Fragen Zum zweiten Mal befindet Horw am 15. Mai über den Bebauungsplan Kernzone Winkel. Was sind die Unterschiede zu damals? Wer ist heute dafür, wer dagegen? Und was passiert bei einem Nein?

Warum muss die Horwer Stimmbevölkerung am 15. Mai über den Bebauungsplan Kernzone Winkel abstimmen?

Weil das Referendum gegen den Entscheid des Einwohnerrats ergriffen wurde. Letzterer hatte den Bebauungsplan Kernzone Winkel mit 18 zu 9 Stimmen genehmigt. Die 633 beglaubigten Unterschriften waren innert Kürze beisammen – nötig gewesen wären 500.

Welche Grundstücke umfasst der Bebauungsplan?

Dazu zählen grob gesagt die Häuser rund um die Kapelle und entlang der Winkelstrasse; darunter die Baufelder Nord und Süd, wo je zwei Ersatzneubauten möglich sind. Diese Parzellen gehören alle Privaten. Ebenfalls im Perimeter sind das der Korporation gehörende Hotel Sternen und ein gemeindeeigenes Grundstück, das aber frei bleibt.

Weshalb braucht es überhaupt einen Bebauungsplan?

Seit der letzten Revision des Bau- und Zonenreglements 2011 ist für die Kernzone Winkel ein Bebauungsplan Pflicht. Dieser schützt den historischen Ortsteil und sichert die «massvolle Weiterentwicklung». Weiter sorgt er für eine «qualitätsvolle Gestaltung der Bebauung und des Freiraums» sowie für eine ökologische Vernetzung von Ried und Bodenbachtobel. Im Bebauungsplan werden schliesslich die Gebäudehöhen und -volumen der Neu- und Ersatzbauten festgelegt.

Blick aus der Vogelschau auf die Kernzone Winkel, vorne in der Mitte das umstrittene Baufeld Süd, rechts das Hotel Sternen. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 15. April 2022)

Warum handelt es sich bereits um die zweite Version des Bebauungsplans?

Die erste Version war 2016 von 59 Prozent der Stimmberechtigten abgelehnt worden. Der Mehrheit waren die Häuser zu wuchtig und das benachbarte Ried zu wenig geschützt. Der Gemeinderat startete danach einen breit abgestützten Dialogprozess mit runden Tischen. Dieser brachte allerdings in wichtigen Punkten noch keine Einigung. Erst im kleineren Kreis gab es den nun vorliegenden Konsens.

Worin unterscheidet sich der heutige Bebauungsplan von der ersten Version?

Die Gemeinde verzichtet auf einen Neubau auf ihrer Parzelle und realisiert dafür den öffentlichen Riedpark. Die Volumen auf dem umstrittenen Baufeld Süd sind zwar geschrumpft, bei Haus 1 um 11 und bei Haus 2 gar um 27 Prozent, die Höhen aber gewachsen: Beide Häuser dürfen 14 Meter hoch werden (Haus 1 plus 1 Meter gegenüber 2016, Haus 2 plus 2 Meter gemäss Abstimmungsbotschaft). Das ist eine Folge der vom Quartier geforderten Satteldächer bei gleichbleibend drei Vollgeschossen. Der «Sternen» wird als Gastro- und Hotelbetrieb in der heutigen Form gesichert. In einem nachgelagerten Verfahren plant die Gemeinde Massnahmen für den Amphibienschutz.

Dieses Grundstück der Gemeinde wird nicht bebaut und soll zum öffentlichen Riedpark werden. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 5. Mai 2021)

Wer ist für den Bebauungsplan?

Gemeinderat, Einwohnerrat sowie FDP, SVP, Mitte und GLP empfehlen ein Ja. Der Bebauungsplan ist für die FDP «eine gute Kompromisslösung, welche eine sorgfältige und massvolle Entwicklung im Gebiet Winkel zulässt, aber auch die Anliegen der Bevölkerung berücksichtigt». Die SVP schreibt: «Wer Klarheit und Sicherheit für das besondere und sensible Gebiet im Winkel bevorzugt, wird dem in einem breit abgestützten Prozess erarbeiteten Bebauungsplan grundsätzlich zustimmen können.» Und die Mitte, die ihrem Bauvorsteher Thomas Zemp den Rücken stärkt, erachtet den neuen Bebauungsplan ebenfalls «als ausgewogenen Kompromiss und würdigt die partizipative Erarbeitung». Ebenfalls von einem «gelungenen Kompromiss mit gemässigtem Ausbau am Seeufer» spricht die GLP.

Wer ist gegen den Bebauungsplan?

Das Komitee «Horw-winkel.ch». Es wurde von den fünf Familien gegründet, die das Referendum ergriffen haben, und zählt mittlerweile rund 100 Mitglieder. Darunter sind nebst Anwohnenden einige Mitglieder des Quartiervereins Winkel, Horwerinnen und Horwer aus dem restlichen Gemeindegebiet sowie mehrere L20-Einwohnerräte. Für das Komitee sind die bis zu 14 Meter hohen Häuser auf dem Baufeld Süd ein «‹Bollwerk›, welches das historische Quartier erdrücke». Die L20 ist als einzige Partei gegen die Vorlage und hat diese bereits im Parlament abgelehnt: Die «übergrossen privaten» Gebäudevolumen würden dem Ziel einer massvollen Weiterentwicklung widersprechen und «gefährden die öffentlichen Interessen am historischen Ortsteil».

Sind die heutigen Gegner dieselben wie 2016?

Jein. Zumindest im Vordergrund sind andere aktiv – mit Ausnahme der L20. Wichtige damalige Gegner wie der Quartierverein Winkel, der Verein Pro Halbinsel und die Genossenschaft Pro Zollhaus empfehlen ein Ja zum Bebauungsplan.

Der historische Ortskern im Winkel soll erhalten bleiben. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 5. Mai 2021)

Was passiert bei einem erneuten Nein?

Laut Gemeinderat gibt es zwei Optionen: Entweder erarbeitet die Gemeinde zum dritten Mal einen Bebauungsplan – oder diese Pflicht wird aufgehoben. Sodann müsste die Gemeinde festlegen, welcher Bauzone die Grundstücke zuzuweisen sind. Eine Regelbauweise könnte grössere Volumen zulassen, als mit einem Bebauungsplan möglich sind. Darüber befinden würden wiederum das Parlament und schliesslich die Stimmberechtigten an der Urne.