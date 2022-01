Kick Ass Award «Mach dir keine Sorgen!» Binary Sunset liefern den besten Luzerner Song 2021 Der Surfer-Sound von Binary Sunset hat beim Kick-Ass-Award 2021 am meisten Stimmen geholt. Der Negativpreis geht an die Uni Luzern für ihren Vegi-Zickzackkurs in der Mensa.

Wenn in der Schüür auf der Bühne mehr Shots getrunken werden als im Publikum, dann ist Kick Ass Award von Radio 3fach. Am meisten trinken musste zwangsläufig das Moderationsduo, das am Donnerstag – unterstützt von der Luzerner Dragqueen LaMer – durch den Abend führte: 3fach-Moderatorin Kira Ilie und 3fach-Moderationsleiter Matthias Büeler.

Das Moderatoren-Duo hatte am diesjährigen Kick Ass Award seine Feuertaufe. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 13. Januar 2022)

Die beiden zeigten sich trinkfest und ihre Ansage war sowieso klar:

«Heute gibt’s Cash für die besten Songs!»

Sie bestritten die Show überhaupt nicht nur im übertragenen Sinne beflügelt – Ilie und Büeler trugen tatsächlich Flügel. Passend zum Motto des diesjährigen Kick Ass Awards: Feenzauber.

Zum Feenzauber passte natürlich die Deko: Pilze, Gartenzwerge, Bambi – alles unecht versteht sich. Das gilt auch für Eisbär Knut. Der Wanderpokal für den besten Luzerner Song des Kick Ass Awards ging in neue Hände über. Und zwar an die Band Binary Sunset und ihr«Ne t’inquiète pas», was so viel heisst wie «mach dir keine Sorgen». So klingt der Song:

Die vier Luzerner Jungs müssen sich nun jedenfalls keine mehr oder sagen wir weniger Sorgen machen betreffend Finanzierung ihrer neuen Soundanlage. Denn hierfür soll das Preisgeld von 4000 Franken gemäss Voting-Aufruf der Band genutzt werden.

Binary Sunset bezeichnet sich selber als «Lehrer-Band, die Surfer-Sound macht» – oder anders gesagt «etwas Gitarre, etwas Beat und Surfer-Vibes». Wie haben sie den Preis verdient? «Wir machen noch nicht so lange Musik», sagten sie bei der Awardübergabe und fügten an:

«Das ist crazy. Wir haben das Gefühl, einen besseren Song können wir gar nicht mehr schreiben, das ist es jetzt wohl gewesen.»

Binary Sunset bei der Preisübergabe in der Schüür. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 13. Januar 2022)

Zum ersten Mal gewinnen auch der zweit- und drittplatzierte Song ein Preisgeld. Auf dem zweiten Platz landet Carmabylon mit ihrem schweizerdeutschen Rap-Song «Du Socke» und gewinnt 2000 Franken...

...auf dem dritten Platz mit einem Preisgeld von 1000 Franken befindet sich die Band Café Complet mit dem Electro-Song «Prosecco»:

Auch die besten Alben 2021 wurden erkoren: Auf dem Spitzenplatz ist Kali Trio mit «Loom». Die drei Musiker aus Luzern und Zürich erhalten ein Preisgeld von 2000 Franken. Weil sie gerade in Paris engagiert sind, konnten sie den Award nicht selber in Empfang nehmen. Auf dem zweiten Platz folgt Martina Lussi mit «Balance» und auf dem dritten Platz Belia Winnewisser mit «Soda». Insgesamt waren 25 Künstlerinnen und Künstler aus der Region Luzern für den Kick Ass Award 2021 nominiert. Die Stimmen stammten zur einen Hälfte vom Online-Voting und zur anderen Hälfte von den Künstlerinnen und Künstlern.

Toro Embolado: Zuerst nur noch Vegi, und dann doch wieder nicht

Der unbeliebte und altbekannte Toro Embolado Award, mit welchem Radio 3fach jeweils den «Fauxpas des Jahres» auszeichnet, geht an die Universität Luzern. Diese verkündete im vergangenen Sommer, die erste Mensa einer Schweizer Uni mit nur noch vegetarischen und veganen Menüs zu sein. Ein paar Wochen später gab es dann doch wieder Fleisch. Uni-Sprecher Lukas Portmann nahm den Toro Embolado entgegen und antwortete – nach einem Shot – auf die Frage, ob er denn Fleisch esse, «ja, ab und zu.» Das sei ja wie in der Uni, frotzelte Moderator Büeler.

Neu wurde dieses Jahr mit dem «Orpheus Award» auch der beste Live-Act prämiert. Gewonnen hat beim Voting, das direkt in der Schüür durchgeführt wurde, Yougo Girl – und gewann damit einen Auftritt am Openair «Funk am See», das vom 19. bis 20. August stattfinden wird.