Kim Rast ist neue Präsidentin der Jungfreisinnigen

Auns-Mitglieder wählen «eingeschworenen Liberalen und Jungfreisinnigen» in Vorstand

Die Mitglieder der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) haben am Samstag in Bern Nicolas A. Rimoldi neu in ihren Vorstand gewählt. Der Luzerner ist Mitglied der Jungfreisinnigen.