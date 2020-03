Kind stirbt nach Verkehrsunfall in Schlierbach Am Montagabend wurde ein 8-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Schlierbach lebensbedrohlich verletzt. Der Knabe ist am Mittwochabend verstorben.

(zfo) Der Unfall ereignete sich am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, in Schlierbach. Ein 8-jähriger Knabe rannte auf die Dorfstrasse, um einem Ball zu folgen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt, schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung. Der Knabe wurde von der Alpine Air Ambulance (AAA) in ein Spital geflogen. Dort ist er am Mittwochabend verstorben.

Im Einsatz standen auch der Rettungsdienst 144 und ein Care-Team zur Betreuung der Personen vor Ort.