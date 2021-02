Kinder Private Stiftung rettet abgesagte Krienser Freizeitwochen in den Osterferien Aufgrund des budgetlosen Zustands musste die Stadt Kriens die beliebten Sport- und Kreativwochen streichen. Doch jetzt springt die Liberale Stiftung Kriens in die Lücke.

Krienser Eltern erhielten Ende Januar unerfreuliche Post: Leider könnten die geplanten Sport- und Kreativwochen in den Osterferien nicht stattfinden, teilte die Stadt mit. Als Grund wurde nicht etwa Corona genannt, sondern der budgetlose Zustand der Stadt Kriens, der seit dem Nein zum Budget 2021 am 24. Januar gilt. Solange Kriens kein Budget hat, sind alle nicht zwingenden Ausgaben blockiert – darunter eben auch die beliebten Freizeitangebote in den Osterferien, an denen jeweils rund 400 Kinder und Jugendliche teilnehmen.

Stadt Kriens muss nichts bezahlen

Doch nun gibt es gute Nachrichten: Die Sport- und Kreativwochen können wie geplant stattfinden, die Jugendanimation Kriens wird nach den Fasnachtsferien das Anmeldeverfahren starten. Zu verdanken ist dies der Liberalen Stiftung Kriens. Diese hat sich bereit erklärt, eine Defizitgarantie zu übernehmen. Zusammen mit den Elternbeiträgen ist nun sichergestellt, dass die Sport- und Kreativwochen die Stadt Kriens nichts kosten werden. Einer Durchführung steht deshalb trotz budgetlosem Zustand nichts mehr im Wege.

Die Liberale Stiftung Kriens wurde 1965 auf Initiative des liberalen Politikers und Juristen Alex Wili gegründet. Die Stiftung unterstützt Personen mit Wohnsitz oder Bürgerrecht in Kriens in Notsituationen. Pro Jahr stehen jeweils rund 30'000 Franken zur Verfügung. Neben der Unterstützung von Privatpersonen unterhält die Liberale Stiftung auch Behinderten-Wohnungen in der Feldmühle. Auch die Fitnessgeräte auf dem Mettlen-Areal sowie das Tandem-Velo der Heime Kriens gehen auf die Initiative der Stiftung zurück.

«Für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder sehr wichtig»

Die Stiftung wurde aufgrund einer Meldung in der Luzerner Zeitung auf die Absage der Sport- und Kreativwochen aufmerksam und wandte sich anschliessend an den Krienser Stadtrat. Gerade in der aktuellen Lage, in der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche wegen Corona reihenweise abgesagt werden, sei es wichtig, dass wenigstens die Sport- und Kreativwochen stattfinden können, sagt Stiftungsratspräsident Heini Wachter und fügt an:

«Wir sind überzeugt, dass dies für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder sehr wichtig ist. Gerade in dieser speziellen Zeit sind auch die daraus entstehenden Sozialkontakte ein wichtiges Element.»

2018 rettete eine Privatperson die Schulreisen

Die Stadt Kriens sei der Liberalen Stiftung sehr dankbar für dieses kurzfristige Einspringen, schreibt der Stadtrat. Einen ähnlichen Fall gab es in Kriens übrigens schon 2018. Damals entschied das Bundesgericht, dass die Schulen für Schulausflüge von den Eltern kein Geld verlangen dürfen. In der Folge strichen die Krienser Schulen etliche Anlässe und Ausflüge. Doch dann sprang eine Privatperson in die Bresche und spendete 10'000 Franken, damit die Anlässe weiterhin stattfinden konnten.

