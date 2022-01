Kirche Nun sind alle Stadtluzerner Katholiken in einem Pastoralraum vereint Die Kirchgemeinden und Pfarreien von Littau, Reussbühl sowie Luzern bilden seit dem 1. Januar einen gemeinsamen Pastoralraum. Das wird am kommenden Samstag mit einem Gottesdienst gefeiert.

Zwölf Jahre nachdem die politischen Gemeinden Luzern und Littau fusioniert haben, rücken die Katholischen Kirchgemeinden und Pfarreien von Littau, Reussbühl und Luzern näher zusammen: Seit dem 1. Januar bilden sie gemeinsam den Pastoralraum Stadt Luzern, der gemäss dem Wunsch von Bischof Felix Gmür «die gleichen Grenzen wie die Politische Gemeinde der Stadt Luzern» hat.

Gehören neu zu einem Pastoralraum (von links): Pfarrkirche St.Theodul in Littau, Hofkirche Luzern und Pfarrkirche Philipp Neri in Reussbühl. Bild: PD

Der neue Pastoralraum bedeutet in erster Linie eine engere Zusammenarbeit der Pfarreien. «Die Leitungspersonen werden in einen grösseren Kontext mitdenken, mitplanen und mitbestimmen», wird Pastoralraumleiter Thomas Lang in einer Medienmitteilung der Katholischen Kirche Stadt Luzern vom Montag zitiert. In der «alten Stadt Luzern» sei man froh um die Impulse von Littau und Reussbühl für eine gelingende Pastoral, «die eine zukunftsfähige Kirche in lebendigen Quartieren ermöglicht».

Pastoralraumleiter Thomas Lang. Bild: PD

Alle Pfarreien im neuen Pastoralraum haben wie bisher eigene Leitungen. «Das kirchliche Leben in Pfarreien und Quartieren bleibt wichtig und zentral», sagt Thomas Lang und fügt an:

«Deshalb werden für die Gläubigen vor Ort kaum oder nur wenige Veränderungen bemerkbar sein.»

Kirchgemeinden bleiben vorerst eigenständig

Die Kirchenratspräsidierenden und die Pastoralraumleitung tauschen sich gemäss der Mitteilung in regelmässigen Treffen aus, um gemeinsame Fragen zu besprechen. Die Kirchgemeinden bleiben vorerst eigenständig. Wie es mittelfristig weitergehen soll, werde sich im Laufe der Zusammenarbeit im Pastoralraum zeigen. (hor)