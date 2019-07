Kirchgemeinde sagt Ja zu 10-Millionen-Kredit für Überbauung Die Neuenkircher Katholiken geben einem Sonderkredit für die Überbauung Haldenrain ihren Segen. Geplant sind 16 Wohnungen. Susanne Balli

45 anwesende Stimmberechtigte haben an der ausserordentlichen Versammlung der katholischen Kirchgemeinde Neuenkirch den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern am Donnerstag grossmehrheitlich abgesegnet. Sie haben einen Sonderkredit von zehn Millionen Franken bewilligt. Dies sagt Beat Schnyder, Präsident des Kirchenrats, auf Anfrage. Somit kann die Kirchgemeinde 16 Eigentumswohnungen am Haldenrain mitten im Dorf realisieren.