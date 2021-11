Kirchgemeinden Versammlungen von Bramboden und Romoos stimmen Fusion zu Die Stimmberechtigten in Romoos und Bramboden sagten Ja zum ersten Zusammenschluss zweier Kirchgemeinden im Entlebuch.

Bramboden hat eine eigene Kirche, die auch weiterhin genutzt wird. Dominik Wunderli (Bramboden, 1. November 2021

Am Freitag haben die beiden Kirchgemeindeversammlungen von Romoos und Bramboden dem Fusionsvertrag und der zukünftigen Kirchenordnung zugestimmt. Der Entscheid fiel gemäss Website des Pastoralraumes Unteres Entlebuch in beiden Versammlungen einstimmig aus. Gibt auch die Synode der römisch-katholischen Landeskirche grünes Licht, erfolgt die Fusion zur Kirchgemeinde Romoos-Bramboden per 1. Januar 2022. (spe)