KKL Das 21st Century Orchestra startet in die Saison – erste Konzerte sind bereits ausverkauft Auf dem diesjährigen Programm des Orchesters stehen Filmklassiker wie Harry Potter, König der Löwen oder Star Wars. Darunter sind einige Schweizer Premieren.

Das 21st Century Orchestra im KKL. Bild: PD

Die November-Konzerte des 21st Century Orchestra mit Werken von Hans Zimmer und John Williams sind zu Beginn der Saison bereits ausverkauft, so eine Mitteilung. Filmmusik gibt es aber das ganze Jahr über im KKL zu hören. An Weihnachten ist ein Filmmusik-Konzert zu «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» geplant, an Neujahr ist ein «musikalisch-poetischer Auftakt zu besseren Zeiten» zu hören.

Das 21st Century Orchestra führt in der folgenden Saison mehrere Schweizer Live-Premieren auf, darunter im Dezember «Star Wars – The Empire strikes back» oder im Mai «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban». Auch «Sissi» und «Der König der Löwen» stehen auf dem Programm. (se)