KKL Luzern schloss Jubiläumsjahr erfolgreich ab Mit einem Gewinn von 95'000 Franken schliesst das Kultur- und Kongresszentrum Luzern ein erfreuliches Geschäftsjahr 2018 ab. Zudem kommt es zu einem doppelten Stabwechsel.

(pd/rgr) Das KKL Luzern ist mit rund 380 Mitarbeitenden einer der grossen Arbeitgeber der Region Zentralschweiz. Die KKL Luzern Management AG hat ein erfreuliches Geschäftsjahr hinter sich, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. So konnte mit einem Umsatz von 31,2 Millionen Franken und einem Gewinn von 95’277 Franken ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Im KKL Luzern wurden 2018 fast 600 Events durchgeführt. Ein Novum ereignete sich am 14. August. An diesem Tag sind im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Konzertsaals erstmals in der Geschichte das Lucerne Festival Orchestra und das Luzerner Sinfonieorchester am gleichen Konzertabend aufgetreten.

Generationenwechsel in der Führung

In den Organen des KKL Luzern kommt es dieses Jahr zu einem doppelten Stabwechsel. Im Stiftungsrat der Trägerstiftung hat am 8. April Markus Moll das Präsidium von Markus Thumiger übernommen.

Markus Moll hat das Präsidium des Stiftungsrates übernommen. (Bild: PD)

An der Generalversammlung der KKL Management AG am Mittwoch, 22. Mai, haben die Aktionäre Felix Howald zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt.

Felix Howald wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. (Bild: PD)

Er löst den zurücktretenden Peter Mendler in dieser Funktion ab. «Mit diesem Stabwechsel übernimmt die nächste Generation die Führungsverantwortung im KKL Luzern und ist Garant dafür, dass die sehr gute Zusammenarbeit der beiden Organe Stiftungsrat und Verwaltungsrat weitergeführt wird», heisst es in der Medienmitteilung.

Das für die kommenden beiden Jahre zentrale Projekt in Abstimmung von Trägerstiftung und KKL Management AG ist die Weiterentwicklung der Gastronomie im KKL. Die entsprechenden Planungen seien bereits angelaufen, die Umbauphase soll ab Anfang Februar 2020 starten. Im April 2020 sollen die neu gestalteten Restaurants eröffnet werden.