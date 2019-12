Kleider und Geld aus Auto gestohlen: Polizeihund fasst Dieb Ein 29-jähriger Mann hat am späten Sonntagabend in Luzern zwei Autos geknackt und daraus Kleider und Geld geklaut.

(sda)

Polizeihund Mitsch konnte den Mann kurze Zeit später aufspüren, als dieser bereits in ein weiteres Auto einbrechen wollte.

Der Italiener wurde vorübergehend festgenommen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Anwohner meldeten der Polizei gegen 22.30 Uhr, ein Mann sei an der Kasimir-Pfyffer-Strasse in zwei Autos eingestiegen.