Kleinkind in Malters bei Zusammenstoss mit einem Auto leicht verletzt – die Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen kam es an der Weihermatte in Malters zu einem Unfall. Ein Kleinkind lief auf die Strasse und kam vor ein fahrendes Auto. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei sucht Zeugen.