Kleptomanie Luzerner Polizei ermittelt Einschleichdieb Der 25-Jährige gab zu, mehrere Einschleichdiebstähle im Berufsbildungszentrum am Bahnhof Luzern begangen zu haben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

Im Berufsbildungszentrum am Bahnhof Luzern kam es in der Zeit von März 2021 bis Juni 2021 zu mehreren Einschleichdiebstählen. Dabei wurde vor allem Bargeld aus Kleidungstücken an der Garderobe gestohlen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Nun hat die Polizei einen mutmasslichen Täter ermittelt. Der 25-jährige Brasilianer gab zu, seit Monaten mehrere Einschleichdiebstähle an verschiedenen Orten begangen zu haben. So dürfte der Mann insgesamt für 25 derartige Delikte in Frage kommen. Dabei habe er hauptsächlich Bargeld, aber auch Kleidungsstücke entwendet. Als Motiv gab er seine kleptomanische Veranlagung an. Er wurde nach den entsprechenden Einvernahmen wieder entlassen.

Der Deliktsbetrag beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (sok)