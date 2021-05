Klimadebatte Damit das Netto-Null-Ziel bis 2050 sicher erreicht wird: FDP, GLP, Grüne und SP wollen einen Klimafonds FDP-Kantonsrat Patrick Hauser beauftragt den Luzerner Regierungsrat in einer Motion, einen Klimafonds zu errichten. Dafür erhält er breite Unterstützung anderer Parteien – nur die SVP hält klar dagegen.

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, seit die Vernehmlassung zum Luzerner Klima- und Energiebericht abgelaufen ist. Den definitiven Planungsbericht wird die Regierung erst im Herbst zuhanden des Kantonsrats verabschieden, und bis dieser darüber berät, dürfte es Januar 2022 sein. Dennoch beauftragt der FDP-Kantonsrat Patrick Hauser die Regierung in einer Motion jetzt schon, einen Klimafonds zu errichten.

Denn für ihn ist klar: «Die Massnahmen, die der Kanton Luzern vorsieht, werden ein beträchtliches Preisschild tragen. Egal, wie sie noch angepasst werden.» Laut Rechnung des Adligenswilers dürfte sich der Gesamtaufwand für alle Massnahmen bis 2050 auf rund 975 Millionen Franken belaufen.

Ohne Sicherstellung nur die halbe Arbeit getan

Ein entsprechender Fonds ist für Hauser aus zwei Gründen nötig. «Erstens muss die Politik der Bevölkerung und der Wirtschaft die Sicherheit geben können, dass die grossen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Klima- und Energiebericht nachhaltig finanziert werden können.» Zweitens müsse ein Minimum an Mitteln sichergestellt sein, damit nicht «plötzlich aus irgendeiner Überlegung etwas anderes viel wichtiger ist, mit der Begründung, dass man sich ja danach wieder dem Klima widmen könne».

Einen Plan, woher das Geld kommen soll, hat Hauser bereits. So schreibt der 58-Jährige im Vorstoss: «Der Fonds soll über Zuweisungen eines Anteils der Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) geäufnet werden. Zusätzlich können künftig weitere Mittel von der nationalen Ebene (zum Beispiel Klimafonds des Bundes) sowie Mittel aus dem Kantonshaushalt zweckgebunden in diesen Fonds eingelegt werden.» Bei Letzteren denkt Hauser vor allem an die Gelder, die schon heute für solche Zwecke eingesetzt werden, wie etwa jene für den Schutz vor Naturgefahren.

Gegen die Errichtung eines Fonds könnte sprechen, dass 2008 im Rahmen der Finanzreform diverse Fonds abgeschafft wurden. Dabei spielte auch die FDP eine zentrale Rolle – warum es aus Hausers Sicht «nur richtig ist», dass es nun wiederum die Liberalen sind, die dieses Anliegen vorbringen. Eine Fondslösung für die Klimapolitik sei deshalb berechtigt, weil «ausserordentliche Herausforderungen für kommende Generationen auch ausserordentliche Massnahmen erfordern». Der FDPler ist der Meinung: «Wenn wir heute nur planen und nicht sagen, wie wir das finanziell sicherstellen wollen, leisten wir nur die halbe Arbeit.»

Breite Unterstützung von Links

Nebst zahlreichen Parteikolleginnen und -kollegen haben auch vier der acht GLP-Kantonsratsmitglieder den Vorstoss unterzeichnet, unter anderem Fraktionspräsidentin Claudia Huser Barmettler. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Korintha Bärtsch, unterstützt das Anliegen ebenfalls. Letzten Juni hat sie selbst eine Motion eingereicht, in der sie einen solchen Fonds fordert. Der Vorstoss ist noch hängig. Einen eigenständigen Geldtopf für die Klima- und Energiepolitik beantragen die Grünen überdies in ihrer Vernehmlassungsantwort.

Unterstützung kommt ferner von ganz links. Mitunterzeichner und hiesiger SP-Chef David Roth begründet sie damit, dass seine Partei schon seit Jahren fordere, dass die SNB-Gelder in die Zukunft investiert werden sollen. Auch die CVP Luzern begrüsst die Diskussion über die Finanzierung der Massnahmen aus dem Klimabericht. Darüber, wie diese genau aussehen soll, sind sich die Christdemokraten laut Präsident Christian Ineichen hingegen noch im Unklaren.

CVP hat noch Zweifel, SVP ist gänzlich dagegen

Dass niemand aus ihrer Reihe den Vorstoss unterzeichnete, liege vielleicht daran, dass der Inhalt der Motion noch etwas «unausgegoren» daherkomme, mutmasst Ineichen. «Für uns ist es unrealistisch, dass alle Aufwendungen aus dem Klimabericht über diesen Fonds finanziert werden.» Auch die Alimentierung des Fonds sei zu unklar formuliert – «insbesondere, wenn alle zwei Jahre anlässlich der Aufgaben- und Finanzplan- und Budgetdebatte über die Neualimentierung diskutiert werden muss, verliert ein solcher Fonds seinen Zweck und die notwendige Stabilität». Patrick Hausers Vorschlag ist es, den Finanzierungsmechanismus alle fünf Jahre zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen.

Wie schon beim CO₂-Gesetz ist die SVP die einzige Partei, die sich klar gegen das Anliegen ausspricht. Angela Lüthold, Präsidentin der kantonalen SVP, hält generell nichts von Fonds und warnt: «In weniger guten Zeiten kann dort nicht gespart werden, während alle anderen Bereiche ‹bluten› müssen.» Ausserdem bestehe zwischen den SNB-Geldern und Klimafragen kein sachlicher Zusammenhang. Die SVP lehne es ab, «dass für wirtschaftliche und soziale Anliegen ordentlich um das Budget ‹gekämpft› werden muss, während das Klima einen Fonds erhalten soll».