Klimajugend «Strike for Future» findet am 21. Mai gleich an mehreren Zentralschweizer Orten statt Die Klimabewegung hat sich mit NGOs und sozialen Bewegungen zum «Strike for Future» zusammengeschlossen. Am kommenden Freitag findet der erste schweizweite Streik- und Aktionstag statt.

(sok) «Wir leben in einer Welt von miteinander verbundenen Krisen», schreibt «Strike for Future» in einer Medienmitteilung. Und nennt dabei nebst der Klimakrise auch die Zunahme an Gewalt an Frauen, transgender sowie nonbinären Menschen, die Situation in Moria oder die schlechten Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in Spitälern. Dennoch würden sich Entscheidungsträger und -trägerinnen weigern, die notwendigen Schritte dagegen zu unternehmen. «Wir brauchen einen solidarischen und ökologischen Wandel, um die Krisen dieser Zeit gleichzeitig anzugehen», heisst es weiter.

Deshalb hätten sich im Projekt «Strike for Future» die Klimagerechtigkeitsbewegung, NGOs, Gewerkschaften und der feministische Streik zusammenschlossen. Gleichzeitig seien über 170 Lokalgruppen entstanden – darunter auch im Bruchquartier der Stadt Luzern, Adligenswil oder Sempach. Diese Lokalgruppen seien unabhängig und könnten ihre eigenen Projekte und Veranstaltungen durchführen sowie eigene Forderungen stellen, heisst es in der Mitteilung.

Streik- und Aktionstag findet auch in der Zentralschweiz statt

Am Freitag, den 21. Mai findet nun der erste schweizweite Streik- und Aktionstag von «Strike for Future» statt. In der Zentralschweiz gleich an mehreren Orten und zwar in Altdorf, Stans, Sursee, Zug und Luzern. Die Veranstaltungen und Demos finden zu unterschiedlichen Zeiten statt, eine Übersicht findet sich hier.