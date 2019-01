Video Klimastreik in Luzern – mehrere hundert Schüler auf den Strassen

Im Kanton Luzern sind am Freitagmorgen hunderte Schülerinnen und Schüler dem Unterricht fern geblieben, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Sie fordern, dass die Erderwärmung anerkannt wird. Florian Arnold

Was in Zürich begann, hat nun auch Luzern erreicht: Die Jugend streikt fürs Klima und ruft den Klima-Notstand aus. «Die Erde hat Fieber, und es steigt weiter an» – «För üsi Zuekonft» – «There ist no planet B»: Mit solchen Transparenten ausgestattet versammelten sich die Schülerinnen und Schüler am Freitagmorgen neben der Kapellbrücke. Kurz nach 10 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung.

Lautstark begannen die Teilnehmer zu skandieren: «Wem sini Zuekonft? Eusi Zuekonft!», oder «System change statt climate change». Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, liessen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht aus. Die Organisatoren hatten Mittelschüler und Sekundarschüler im Kanton Luzern und in weiteren Innerschweizer Kantonen zum Streik aufgerufen. Neben Luzern gingen auch in Zürich, Bern, Genf, Lausanne und Neuchâtel Jugendliche auf die Strasse.

Demonstration soll friedlich ablaufen

Schüler Demonstrieren für eine griffige Klimapolitik. (Bild: Boris Bürgisser/LZ (Luzern, 18. Januar 2019))



«Wir lernen nicht für eine zerstörte Zukunft», so diese beiden Schülerinnen. (Bild: Boris Bürgisser/LZ (Luzern, 18. Januar 2019))

Die Jugend streikt fürs Klima und ruft den Klima-Notstand aus. (Bild: Boris Bürgisser/LZ (Luzern, 18. Januar 2019))

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, liessen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht aus. (Bild: Boris Bürgisser/LZ (Luzern, 18. Januar 2019))

Sie sind mit der Klimapolitik nicht zufrieden. (Bild: Boris Bürgisser/LZ (Luzern, 18. Januar 2019)) Kurz nach 10 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung. (Bild: Boris Bürgisser/LZ (Luzern, 18. Januar 2019))

«Systemwechsel statt Klimawandel» fordern die Schüler. (Bild: Sandra Peter/LZ (Luzern, 18. Januar 2019)) Mit Flyer machen sie auf den Klimawandel aufmerksam. (Bild: Sandra Peter/LZ (Luzern, 18. Januar 2019)) «Öffnet eure Augen» fordert diese Schülerin. (Bild: Sandra Peter/LZ (Luzern, 18. Januar 2019)) Die Schüler versammelten sich bei der Kapellbrücke. (Bild: Sandra Peter/LZ (Luzern, 18. Januar 2019)) Mehrere hundert Schüler trafen sich dort zum Streik. (Bild: Sandra Peter/LZ (Luzern, 18. Januar 2019)) 11 Bilder Luzerner Schüler streiken für eine engagiertere Klimapolitik

«Wir wollen, dass die Regierung auf den Klimawandel reagiert», sagt die 17-jährige Lena Merz. Sie zählt zu den Organisatorinnen der Demonstration. «Wir sind nicht grundsätzlich dafür, dass man die Schule schwänzt, denn wir wissen, wie wichtig Bildung ist. Aber wir geben der Demonstration und unserem Anliegen so mehr Gewicht.» Den Organisatoren sei wichtig, dass die Sache friedlich ablaufe. Das ist den Jugendlichen auch gelungen.

Die Demonstration führte entlang der Reuss über den Rathaussteg bis zum Jesuitenplatz und über die Reussbrücke schliesslich bis zum Mühleplatz. Unterwegs ergriffen mehrere Jugendliche das Wort. Sie machten deutlich, dass sie mit der Situation nicht zufrieden sind und dass sie von der Politik erwarten, dass sich daran etwas ändert. Kurz nach 11 Uhr löste sich die Demonstration schliesslich auf.

Mehrere hundert Schüler beteiligen sich

Vorbild der aufständischen Jugendlichen ist die junge Schwedin Greta Thunberg, die jeden Freitag die Schule schwänzt, um für eine Reduktion des CO2-Ausstosses zu demonstrieren.