Klimawandel «Es gibt keinen Plan B»: Der Luzerner Stadtrat setzt alles daran, das Parlament vom Netto-Null-Ziel 2030 abzubringen SP, Grüne und GLP wollen den CO 2 -Ausstoss der Stadt Luzern schneller reduzieren. Das bringt den Stadtrat in die Bredouille. Er setzt alles auf eine Karte – und strebt alternativlos das Zieljahr 2040 an.

Sitzstreik fürs Klima auf der Seebrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. März 2021)

Es ist eine Frage, an der sich die politischen Geister scheiden: Wann soll und kann die Stadt Luzern ihren CO 2 -Ausstoss auf Netto-Null reduzieren? Die links-grünen Parteien wollen das Ziel bereits 2030 erreichen, der Stadtrat hingegen strebt 2040 an. Der Luzerner Energieversorger EWL hält auch das für unrealistisch und schlägt als Zieljahr 2045 vor.

Das Stadtparlament wird im Dezember über die Energiestrategie der Exekutive entscheiden. Es zeichnet sich ab, dass der Grosse Stadtrat am ambitionierten 2030-Ziel festhalten wird. Grüne und SP haben sich bereits per Mitteilung dazu bekannt, die GLP schliesst sich auf Anfrage unserer Zeitung an. «Grundsätzlich ist das Jahr 2030 unsere Vision, welche es weiterhin anzustreben gilt», schreibt GLP-Fraktionschef Stefan Sägesser. Die drei Parteien bilden im Parlament eine Mehrheit; dass sie die Netto-Null-Frist in neun Jahren ansetzen wollen, bringt den Stadtrat in die Bredouille.

Netto-Null 2030 führt zu hohen Abschreibungen

«Der Stadtrat zeigt im Rahmen seiner Klima- und Energiestrategie auf, dass Netto-Null-2030 nicht umsetzbar ist», sagt Gregor Schmid, Leiter Umweltschutz der Stadt Luzern, auf Anfrage. In der vorliegenden Strategie habe man nun versucht, diese Aussage zu konkretisieren und auch mit Zahlen zu hinterlegen.

«So wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Investitionen getätigt, die teilweise vorzeitig abgeschrieben werden müssten.»

Ein Beispiel: Fossile Feuerungsanlagen werden innerhalb von 20 Jahren amortisiert. Wenn diese Heizungen innerhalb von 10 Jahren ersetzt werden müssen, ginge die Hälfte ihres Wertes verloren. Dasselbe gilt laut Stadtrat für Personenwagen (vorzeitige Abschreibung von 30 Prozent) und Nutzfahrzeuge (50 Prozent). Bei Netto-Null-2040 sei die Höhe der zusätzlichen Abschreibungen wesentlich überschaubarer, argumentiert Schmid. Ein weiteres Problem sei, dass bei Netto-Null-2030 rund 570 Feuerungsanlagen jährlich ersetzt werden müssten. «Dieses Tempo ist für das planende und installierende Gewerbe schlicht nicht möglich», hält er fest.

2030 als «ganz realer Wunsch»

Was, wenn das Parlament im Dezember dennoch am Zieljahr 2030 festhält? «Der Stadtrat setzt alles daran, das Parlament vom Zieljahr 2040 zu überzeugen», so Schmid. Die Exekutive sei auch zuversichtlich, dass das gelingen wird.

«Deshalb gibt es auch keinen Plan B. Der vorgeschlagene Weg wird für die Stadt noch steinig genug sein.»

Ob sich das links-grüne Lager von diesen Argumenten überzeugen lässt, ist fraglich. Die SP nennt die Strategie des Stadtrates «zwar ambitioniert, aber noch nicht ambitioniert genug».

Christa Wenger.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 6. Mai 2021)

Die Grünen finden die Pläne «erfreulich konkret», sehen aber ebenfalls noch Luft nach oben. Grünen-Co-Präsidentin Christa Wenger plädiert dafür, den Zeitplan flexibler und agiler zu interpretieren. «Das Netto-Null-Ziel 2030 ist ein ganz realer Wunsch unserer Partei», betont sie.

«Aber wir sind natürlich nicht doof; uns ist klar, dass die Umsetzung teuer, aufwendig und streng sein wird.»

Es gehe vor allem darum, die Dringlichkeit der Situation zu betonen. Sollte es bei der Jahreszahl 2040 bleiben, fürchtet Wenger, dass der politische Prozess nicht von Anfang an voll durchstarte.

Dass Netto-Null bis 2030 unrealistisch sei, nennt Wenger eine «blosse Behauptung». Sie führt aus: «Wenn, dann liegt das Unrealistische vor allem bei den finanziellen, nicht aber bei den zeitlichen Rahmenbedingungen.» Und den finanziellen Spielraum könne man sehr wohl anpassen, indem man die Prioritäten anders setze. «Zum Beispiel: Es ist nicht einzusehen, weshalb die Stadt lediglich die eigenen Liegenschaften im Verwaltungsvermögen bis 2030 auf Netto-Null bringen will.» Mit den Liegenschaften im Finanzvermögen sei dies ebenso möglich. Die Aussage des EWL-Geschäftsleiters Patrik Rust, wonach sogar das 2040-Ziel zu ambitioniert sei, kritisiert Wenger:

«Da denkt die EWL viel zu zögerlich und wirtschaftsorientiert.»

Allerdings wollen sich die Grünen verhandlungsbereit zeigen, wenn es um die Präzisierungen der Massnahmen geht – bis dann im Dezember das Stadtparlament über die Energiestrategie abstimmt.