Klub der Jungen Dichter Das sind die besten Geschichten im diesjährigen Wettbewerb Die Jury hat entschieden: Lena Stöckli aus Menznau gewinnt beim diesjährigen «Klub der jungen Dichter» in der Kategorie Primar. Und Saskia Christen aus Ennetbürgen siegt in der Kategorie Oberstufe.

Vier Autorinnen und zwei Autoren haben die Jury des «Klubs der jungen Dichter» dieses Jahr besonders ausgezeichnet. Es sind Lena Stöckli, Menznau, Neil Ulrich, Inwil und Zoé Stupala, Hünenberg See, in der Kategorie Primar. Sowie Saskia Christen, Ennetbürgen, Moritz Durrer, Rickenbach und Nina Rohrer, Alpnach, in der Kategorie Oberstufe. Weiter unten könnt ihr hören, wie sie ihre Texte selber vorlesen.

Nicht weniger als 5102 Texte haben wir dieses Jahr für den «Klub der jungen Dichter» erhalten. Die 40 besten haben wir in den letzten vier Wochen online publiziert. Sie sind via www.luzernerzeitung.ch/dichter weiterhin zu lesen. Entschieden ist auch das Onlinevoting, bei dem wir die Zugriffe gezählt haben. Am meisten gelesen wurde «Der Bienenstich» (Helena von Wyl, Alpnach). Radio SRF wird Ende Monat eine eigene Auswahl der Texte professionell vertonen und ab 19. Januar 2022 in den SRF Kids Hörspiel-Podcast stellen sowie ab dem 23. Januar im Zambo-Radio ausstrahlen.

Lesen Sie ganz unten auch die schönsten Stilblüten aus dem diesjährigen Wettbewerb.

Die je drei Erstklassierten ihrer Kategorien sprechen ihre prämierten Texte gleich selber vor:

1. Platz Primarstufe – Lena Stöckli aus Menznau

2. Platz Primarstufe – Neil Ulrich aus Inwil

3. Platz Primarstufe – Zoé Stupala aus Hünenberg See

1. Platz Oberstufe – Saskia Christen aus Ennetbürgen

2. Platz Oberstufe – Moritz Durrer aus Rickenbach

3. Platz Oberstufe – Nina Rohrer aus Alpnach