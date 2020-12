Knutwil Entlaufener Hund und Unfall sorgen für Stau auf A2 Nach einer Auffahrkollision ist am Donnerstagnachmittag ein Hund entwischt. Zum Einfangen musste der Verkehr teilweise angehalten werden, was zu Rückstau im Feierabendverkehr geführt hat.

Ein Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr hat sich eine Auffahrkollision auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A1 in Knutwil in Fahrtrichtung Süden ereignet. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, waren drei Autos beteiligt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch ein Team des Rettungsdienstes 144 untersucht.

In einem der beteiligten Fahrzeuge befand sich ein Hund, welcher sich aus seinem Halsband winden konnte und flüchtete. Um diesen wieder einzufangen, waren mehrere Patrouillen der Polizei im Einsatz. Die Autobahn musste deswegen teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Polizisten konnten den Hund nach 30 Minuten wieder einfangen und der Besitzerin unverletzt übergeben.

Das Ereignis führte zu massivem Rückstau im Feierabendverkehr. Ein Auto musste abtransportiert werden, die anderen beiden Fahrzeuge waren noch fahrbar. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12'000 Franken.