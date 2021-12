Knutwil Auto brennt auf A2 aus und verursacht Rückstau auf Autobahn Am Mittwochnachmittag ist auf der Autobahn A2 in Knutwil, Fahrtrichtung Norden, ein Personenwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Der Brand führte zu Rückstau auf der Autobahn.

Das Auto auf der A2 bei Knutwil brannte total aus. Bild: Luzerner Polizei

Kurz vor 15.25 Uhr am Mittwochnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Autobahn A2 in Knutwil, Fahrtrichtung Norden, ein Personenwagen in Brand geraten ist. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde der Fahrzeuglenker nicht verletzt und konnte sich in Sicherheit bringen. Das Auto, welches auf dem Pannenstreifen stand, brannte total aus.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bild: Luzerner Polizei

Die Brandursache ist Gegenstand der Abklärungen, welche durch die Brandermittlung der Luzerner Polizei getätigt werden. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Region Sursee. Für die Reinigung der Autobahn wurde eine Putzmaschine vom zentras aufgeboten. Aufgrund der Brandes entstand Rückstau auf der Autobahn A2. (pw)