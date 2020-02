Körperverletzung an Fasnachtsanlass in Buttisholz – Polizei sucht Zeugen Die Monsterparty auf dem Schulhausareal Buttisholz wurde am Wochenende Schauplatz einer gewaltvollen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde mit einer Flasche am Kopf verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

(lil) An der Monsterparty auf dem Schulhausareal Buttisholz ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Körperverletzung gekommen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, kam es um 01.15 Uhr in der Partyhalle (Doppelturnhalle) zu einer Auseinandersetzung, an welcher mehrere Personen beteiligt waren.

Eine Person sei dabei mit einer Flasche am Kopf getroffen worden. Der verletzte Mann begab sich in ärztliche Behandlung. Die Täterschaft sei unbekannt.

Die Luzerner Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu Täterschaft machen können, sich unter 041 248 81 17 zu melden.