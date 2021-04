Kollision Autobahnausfahrt in Ebikon: Zivilfahrzeug der Polizei kollidiert mit Auto Am Donnerstagabend kam es in Ebikon zu einem Unfall. Ein Zivilfahrzeug der Luzerner Polizei war beteiligt.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Bild: Luzerner Polizei

(zfo) Am Donnerstagabend fuhren zwei Autos die Autobahnausfahrt der A2 Emmen Süd in Richtung der Reusseggstrasse entlang. Unmittelbar vor der Einmündung in die Reusseggstrasse kam es nach einem Spurwechsel zur seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Autos.

Bei einem der Autos handelte es sich um ein Zivilfahrzeug der Luzerner Polizei. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Beide Autos mussten abtransportiert werden, weil sie nicht mehr fahrbar waren. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.