Kollision zwischen Auto und Lastwagen bei Rothenburg: Die Polizei sucht Zeugen

Rothenburg - 12. Februar



Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn A2 in der Nähe des Rastplatzes Neuenkirch wurde am Montag eine Lenkerin leicht verletzt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. (Bild: Luzerner Polizei)



Werthenstein - 11. Februar



Ein Auto hat sich am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr mehrmals überschlagen, nachdem es in einer Linkskurve in Werthenstein ins Schleudern geraten und von der Strasse abgekommen war. Der Lenker blieb unverletzt. (Bild: Luzerner Polizei)



Littau - 7. Februar



Ein 14-Jährige baute mit dem Auto seiner Eltern einen Selbstunfall. Der Teenager wurde leicht verletzt, der Sachschaden beträgt über 30'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)

Erstfeld - 7. Februar



Bei diesem Unfall im Gebiet Rynächt auf der Gotthardstrasse Richtung Erstfeld kam ein Fahrzeug nachdem es auf den Bordstein fuhr und mit einer Strassenlampe kollidierte erst im Strassenbord zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von rund 18'000 Franken. (Bild: Kantonspolizei Uri)

Oberarth - 6. Februar



An der Poststrasse in Oberarth ist am frühen Mittwochabend ein Personenwagen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch lösen, die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)



Ebikon - 5. Februar



Zwei Autos kollidierten am Dienstagabend. Ein Fahrzeuglenker musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. (Bild: Luzerner Polizei)

Ebikon - 5. Februar



Willisau - 5. Februar



Flühli - 3. Februar



Auf dem Weg von Schüpfheim nach Sörenberg ist ein Auto auf schneebedeckter Strasse weggerutscht und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Lenker dieses Autos wurde leicht verletzt. (Bild: Luzerner Polizei)



Wollerau – 3. Februar



Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 53-jähriger Automobilist in Wollerau auf der Autobahn A3 Richtung Zürich. Kurz nach dem Blatt-Tunnel kollidierte er mit zwei freilaufenden Pferden. Der Fahrzeuglenker und die beiden Tiere sind bei diesem Unfall ums Leben gekommen. (Bild: Kapo Zürich (Wollerau, 3. Februar 2019))

Wolfenschiessen – 2. Februar



In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Wolfenschiessen ein Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer ging daraufhin auf eine unbewohnte Holzscheune über. Das Fahrzeug und die Scheune brannten komplett nieder. Verletzt wurde niemand. (Bild: Edi Ettlin, Feuerwehr Stans)



Seedorf - 2. Februar



Ein Autofahrer hat aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Betonposten gerammt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt 13'000 Franken. (Bild: Kantonspolizei Uri)



Baar - 1. Februar



Nach dem Überfall auf eine Frau in Baar liegt ein Phantombild des mutmasslichen Täters vor. Die Zuger Polizei bittet Personen, die Hinweise zum gesuchten Mann oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter 041 728 41 41 zu melden. (Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden)



Emmenbrücke – 1. Februar



Bremsscheiben gerissen, Fahrzeug zu hoch: Die Polizei musste einen Lastwagen auf der Autobahn A2 in Emmenbrücke stoppen. (Bild: Luzerner Polizei)

Emmenbrücke – 1. Februar



Auch das Sichtfeld des Lastwagens aus Portugal war stark eingeschränkt. (Bild: Luzerner Polizei)