Glosse Kaum haben wir Velofahrer geschnallt, wie man im Kreisel fährt, lanciert der Kanton Luzern die Rückkehr zur Ampel In der Mitte muss man fahren – diese Botschaft ist nun offenbar endlich angekommen. Doch ausgerechnet jetzt sollen wieder vermehrt Kreuzungen gebaut werden. Droht das angeeignete Wissen bereits nutzlos zu werden? Stefan Dähler Drucken Teilen

Um Unfälle zu vermeiden, sollten Velos im Kreisel in der Strassenmitte fahren – immer wieder wurde in der Verkehrsunfallprävention diese Botschaft vermittelt. Lange schien sie jedoch nur in ungenügendem Ausmass anzukommen, denn in der Mitte zu fahren, fühlt sich für Velofahrerinnen und Velofahrer unnatürlich an – zumindest trifft das in meinem Fall zu. Bin ich es mir doch seit der Kindheit gewöhnt, mich rechten Spurrand kleinzumachen, statt die Ellbogen auszufahren und meinen Platz zu beanspruchen – besonders bei grossem Verkehrsaufkommen.

Doch gut Ding will Weile haben. Eine kürzlich in dieser Zeitung vorgestellte Studie der Suva und der Stadt Luzern hat gezeigt, dass infolge einer Präventionskampagne immer mehr Velos im Kreisel tatsächlich in der Mitte fahren; zuletzt 79 Prozent. Offenbar schnallen Velofahrerinnen und Velofahrer langsam, aber sicher, wie es geht.

So ist es richtig: ein Velofahrer in der Mitte der Fahrbahn des Rösslimatt-Kreisels im Tribschen-Quartier. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 29. März 2022)

Doch ausgerechnet jetzt kündigt der Kanton Luzern an, mehrere Kreisel wieder zu Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen umzugestalten; etwa in Sursee oder in Kriens. Besonders bei Knoten mit hoher Verkehrsbelastung funktionieren die Kreisel nicht mehr wie gewünscht. Und eine Busbevorzugung ist bei solchen nicht möglich, so die Gründe. Okay, diese Argumentation kann ich durchaus nachvollziehen. Doch es ist schon schade, dass das ganze Wissen über das In-der-Mitte-Fahren schon bald wieder an Relevanz zu verlieren droht.

Aber vollends nutzlos wird es natürlich trotzdem nicht. Den einen oder anderen Kreisel wird es auch in Zukunft noch geben. Und dank sogenannter «Velosäcke» – vorgelagerter Warteräume bei Ampeln, die bei Grün etwas Vorsprung ermöglichen – darf ich mit dem Velo auch bei Kreuzungen hin und wieder die Strassenmitte beanspruchen.