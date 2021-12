Kolumne «Landauf, landab» Sieben Advents­kalender sind im Haus Kolumnistin Luzia Mattmann hat derzeit täglich viele Adventskalendertürchen zu öffnen – zu viele. Luzia Mattmann Drucken Teilen

Leise rieselt der Schnee; und so gefällt uns die stille Adventszeit doch sehr! Leserbild: Niklaus Rohrer

Können Sie sich noch an den Adventskalender Ihrer Kindheit erinnern? Bei uns gab’s jene Kartonbögen mit 24 Türchen und je einem Bild dahinter. Später wurde er abgelöst vom Zündholzschächteli-Adventskalender, danach hingen kleine Päckli an einer Schnur. Es war immer etwas ein Gezerre, weil wir uns einen Kalender teilten und nur alle paar Tage an der Reihe waren. Kaum war das Geschenklein offen, hiess es wieder tagelang warten.

Das ist jetzt ganz anders. Wir haben sieben Adventskalender im Haus. Die halten uns ordentlich auf Trab. Morgens um 6 Uhr geht es los mit dem Paw-Patrol-Kalender, der jeweils unter grossem Juchee ein Accessoire aus dem Papeteriebedarf offenbart. Weiter geht’s mit Bildli-Adventskalender, dem Tee-Kalender und dem zum Ausmalen. Tagsüber gibt’s eine Kalender-Pause. Am Abend kommt es zum kalendermässigen Höhepunkt, der Geschichte aus dem Adventskalender-Buch.

Nach dem Abendessen, Abwasch und Aufräumen wähnt man sich schon im Feierabend. Wenn da nicht der Krimi-Adventskalender wäre. Nach jedem Kapitel folgt eine Detektivaufgabe. Ich habe schon dechiffriert, Rätselbilder gelöst und Denksportaufgaben absolviert, die eigentlich jenseits meiner geistigen Kapazitäten um diese Uhrzeit liegen.

Gut, gibt es da noch den Yoga-Kalender. Man kann die Übungen im Bett machen. Einen gefühlten Augenblick später schlägt man die Augen auf und es heisst schon wieder: Türli aufmachen. Frohe Weihnachten allerseits!