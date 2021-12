Kolumne Landauf, Landab Covid-Gesetz: Einheit in der Vielfalt Die Entlebucher Gemeinden Romoos und Luthern stehen bei der Abstimmung über das Covid-Gestz an der Spitze der Nein-Sager. Das Abstimmungsergebnis gilt es dennoch zu akzeptieren – nach alter Schwinger-Tradition. Ruedi Lustenberger Hören Drucken Teilen

Es gibt wohl kein anderes Land auf dieser Erde, das so klein und trotzdem so vielfältig ist wie die Schweiz. Die Unterschiede bestehen seit der Gründung der Neuen Eidgenossenschaft 1848. Und sie werden uns begleiten, so lang die Schweiz existiert. Exemplarisch dafür ist die jüngste Abstimmung über das Covid-19-Gesetz.

Im März 2021 habe ich hier mit leisem Stolz von «Chrüter statt Palmöl» geschrieben; von Romoos und Luthern, die das Freihandelsabkommen mit Indonesien am deutlichsten abgelehnt haben. Am letzten Sonntag standen beide Gemeinden wieder an der Spitze der Nein-Sager. Von leisem Stolz diesmal keine Spur bei mir. Chrüter ist, obwohl bekömmlich, gegen Covid-19 wirkungslos.

In der Schweiz gilt bis heute die gute, alte Schwinger-Tradition. Sieger und Besiegte reichen einander die Hand, das Sägemehl wird vom Rücken abgewischt. Die Organisation «Mass-voll» von Nicolas Rimoldi hingegen erachtet das Ergebnis als nicht legitim. Er sollte sich die Schwinger zum Vorbild nehmen.

Der Graben zwischen Stadt und Land wird wieder zelebriert – von einer kleinen Minderheit. Doch die Schweiz lebt von ihrer Vielfalt. Dazu gehört auch die Solidarität. Sie ist kein Gnadenakt, sondern Selbstzweck und beruht auf Gegenseitigkeit; und, sie ist der Kitt in unserer Gesellschaft. Eine Gemeinschaft nur aus Egoisten und Ignoranten wäre schlicht nicht überlebensfähig. Beenden wir also das Gezänk vom Graben und vom Spalten und freuen uns an unserer Einheit in der Vielfalt.