Kolumne Landauf, landab... Komedi mit dem Schinken Roger Rüegger, Reporter

Die Quengelzonen in Supermärkten befinden sich an der Kasse. Diese heissen so, weil dort Süssigkeiten gut sichtbar für Kinder präsentiert werden. Wenn die kleinen Menschen darauf anspringen, die grossen Eltern aber nicht, geht die Komedi in der Regel los.

Eine Politikerin aus dem Welschland macht sich nun dafür stark, dass in diesen Zonen nichts Süsses mehr angepriesen wird. Übergewicht sei ein Problem in der Schweiz, so ihre Begründung. Vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen seien davon betroffen. Es gehe beim Quengelzonen-Verbot nicht nur darum, Kinder vor ungesunder Ernährung zu beschützen, sondern auch Erwachsene, sagte sie in einem Zeitungsartikel.

Im selben Bericht wusste eine andere Politikerin, sie ist Mutter von zwei Kindern, dass es Eltern stresse, wenn ihre Kinder quengeln. Damit trifft sie das Thema wohl eher. Mir geht es auch auf den Zeiger, wenn an der Kasse das Geschrei losgeht. Wobei ich die Beweggründe der Kinder aus Erfahrung begreife.

Dort wo ich Kommissionen mache, liegt nämlich das Problem beim Eingang in Form eines Serrano-Schinkens. Ich erliege der Versuchung fast jedes Mal, ernte dabei aber meistens eine Schelte meiner Begleiterin.

Der Jamon ist zwar nicht süss, aber schweineteuer. Stichwort arme Bevölkerung. So kommt es im Wiggertal statt an der Kasse halt schon am Schinkenstand zur Komedi – mit meinem Mädchen. Das ist aber alleweil besser als die Bevormundung durch Politikerinnen.