Kolumne Landauf, landab Wider die Diktatur Robert Bossard

In welcher Freiheit fühlen Sie sich gerade eingeschränkt? Sich aufregen hat ja derzeit Hochkonjunktur, manch eine oder einer versteigt sich in ungeahnte Wutbürger-Positionen und fühlt sich unterdrückt, gedemütigt oder gegeisselt. So weit habe ich mich zum Glück (noch) nicht hineingesteigert, aber mein Ärger ist dafür handfest.

Der Reihe nach: Kürzlich machten wir uns gen Italien auf. Ziel: Côte d’Azur mit Abstecher in Ligurien. Meine Liebste und ich freuten uns sehr, wieder mal das Meer zu sehen. Da wir zu Hause bereits mehrere Kaffees getrunken haben, meldet sich bald schon das «kleine Bedürfnis», und so müssen wir bereits ennet dem Gotthard in die erste Raststätte.

Aber so einfach ist das in der Schweiz nicht mit dem kleinen Geschäft. Ohne ein Einfrankenstück geht gar nichts. Wer wohl von all den Holländern, Franzosen, Belgiern oder Schweden grad so ein helvetisches Fränkli in der Tasche hat? Ich für meinen Teil nicht. Und so fahren wir halt trotz Druck auf der Blase weiter, schaffen es grad nach der Grenze in Chiasso in die erste italienische Raststätte. Wo wir einfach so das WC benützen können. Viva Italia.

Genüsslich halten wir an jeder dritten Raststätte, trinken den exzellenten Kaffee und freuen uns über saubere Gratis-Toiletten. Auf der Rückfahrt halten wir wieder kurz vor der Grenze, verrichten unser Bedürfnis und verzichten schweren Herzens auf den letzten italienischen Kaffee. In der Hoffnung, dass wir es dafür ohne Halt bis nach Hause schaffen. Der Fränkli-Diktatur unterwerfen wir uns sicher nicht.