Kolumne «Schnee von gestern» Swisscom will mir Albanisch beibringen Welche Folgen ein unbeabsichtes Nickerchen vor dem Fernseher haben kann, weiss unser Autor - dank seiner Frau. Hans Graber

Hans Graber. Bild: PD

Zunächst hatte ich ja zwei Enkelinnen in Verdacht. Hatten sie unbeobachtet an der TV-Fernbedienung herumhantiert? Nein, hatten sie nicht. Oder vielleicht schon, aber das war hier nicht das Problem. Das Problem war ... meine Frau. Sie war vor dem Fernseher eingenickt, was mir ab und zu auch passiert. Experten streiten sich zum Thema Einschlafen vor laufendem Fernseher. Die einen sagen, auf Dauer sei das schädlich, es erhöhe unter anderem das Risiko einer baldigen Gewichtszunahme um 5 Kilo. Andere sagen, es sei alles halb so schlimm. 2,5 Kilo?

Wenn meine Frau vor dem TV einschläft, wacht sie jeweils bald wieder auf und schaltet das Gerät aus. Das ist ihr bis anhin auch im Dämmerzustand immer prima gelungen. Diesmal aber habe sich das Ding partout nicht ausschalten lassen wollen. Bis sich die ersehnte Nachtruhe einstellte, musste sie die Fernbedienung drücken und drücken und nochmals drücken. Noch vor dem Morgengrauen bedankte sich die Swisscom per Mail für das fleissige Drücken und schrieb weiter: «Den Fortschritt Ihres Auftrags können Sie jederzeit unter www.swisscom.ch/bestellung verfolgen.» Auftrag? Welcher Auftrag? Ich las weiter: «Neu abonnierte Dienste. Produkt: Sprachpaket Albanica+. Preis pro Monat: 19 Franken.»

Das war der Moment, als ich an diese verflixten Enkelkinder dachte. Wir müssten sie beim Hüten besser im Auge behalten, sagte ich zu meiner Frau. Ihr schwante aber schnell, dass die Ursache eine andere war. Ich bin Abonnent von Swisscom-TV, das neuerdings «Swisscom blue TV» genannt wird, warum auch immer. Blaues Wunder? Zu den 300 empfangbaren Sendern kann man Sprach-Pakete mit zusätzlichen Sendern ordern, portugiesische, spanische, russische (ob da was kommt im Moment?), bosnische, serbische. Und albanische. «Albanica+» umfasst 16 Sender, etwa Televizioni 7, TV Dukagjini oder Klan Kosova. Die Bestellung funktioniert mit ein paar Klicks auf der Fernbedienung. Man könnte einen vierstelligen Code einrichten, damit man nicht versehentlich bucht. Wir haben keinen Code.

Ich rief gleich am Morgen bei der Swisscom an. Das Ganze sei nur ein Irrtum, eine blöde Fehlmanipulation meiner Frau. Allenfalls hätte ich mit Enkeln eher auf Gnade hoffen können. Die Swisscom-Frau musste zwar lachen ob des Missgeschicks, aber nach interner Rückfrage eröffnete sie mir, dass ich das Paket frühestens auf Ende Juni kündigen könne, also neben fast dem ganzen April zwei weitere Monate bezahlen müsse. Ich versuchte es noch mit der Treue-Masche. «Abonnent seit Menschengedenken». «Monat für Monat ein schöner dreistelliger Betrag.» «Sogar Inhaber eines überflüssigen Festnetz-Anschlusses, von dem man nichts hat ausser zahllose Belästigungen».

Es half alles nichts. Ich werde wegen der 50 Franken für «Albanica+» nicht zum Sozialfall. Aber geärgert habe ich mich. Nicht gerade grün und «blue», aber schon reichlich. Aus lauter Trotz schaue ich jetzt öfter albanische Sender. Bei Fussball komme ich problemlos mit. Bei anderen Programmen verstehe ich fast gar nichts. Immerhin kann ich vermuten, was «më puth bythën, Swisscom» bedeutet. Im Übrigen gehen wir zu Hause jetzt volles Risiko. Einen Code, um irrtümlichen Paketbuchungen vorzubeugen, habe ich nach wie vor nicht eingerichtet. Mal sehen, was als nächstes kommt. «Blue» verspricht «unvergessliche Erlebnisse». Das kann ich unterschreiben.