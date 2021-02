KOLUMNE «SCHNEE VON GESTERN» «Uuf ond aagleit» und die nun längere Zeit dazwischen Wegen Homeoffice drohen die guten Sitten zu verludern - punkto Kleider. Das zumindest behaupten Modeexperten. Das ruft unserem Autor ein traumatisches Erlebnis mit einem Pyjama in Erinnerung. Hans Graber Hören Drucken Teilen

Im Schweizerdeutschen gibt es die treffende Redewendung «uuf ond aagleit». In der Phase dazwischen tragen die meisten wohl schon etwas am Leib, mit Ausnahme radikaler Naturisten. Landläufig als «angezogen» gilt man aber immer erst, wenn man fremden Leuten unter die Augen treten kann, ohne sich entschuldigen zu müssen. Pöstler Herr Hodel, der ab und zu ein Paket oder einen eingeschriebenen Brief bringt, erachte ich quasi als Familienangehörigen. Auf die Strasse gehen, würde ich in meiner Aufmachung aber nicht, husch den Kehrichtsack rausstellen geht noch knapp.

Der Zustand des längeren und eher stillosen heimischen Herumhängens erfasst nach dem bundesrätlich verordneten Homeoffice nun breitere Kreise. Modeexperten beklagen bereits ein Verludern der guten Sitten. Sogar wenn eine dieser irren Videokonferenzen anberaumt ist, reicht es, sich obenrum notdürftig aufzupeppen. Ich habe diese Woche mit einer Frau vom Steueramt und mit einem Mann von der Versicherung telefoniert. Die Vorstellung, dass sie es daheim bekleidungsmässig fahren lassen können, macht sie für mich menschlicher. Wie es bei ihnen genau ausschaut, will ich mir nicht ausmalen. Sollen sie tragen, was ihnen beliebt.

Mir jedoch setze ich Grenzen. Nicht in Frage kommt etwa ein Trainingsanzug. Ich käme mir peinlich vor. Mir gegenüber muss ich ja wirklich nichts vorspielen. Noch übler: ein klassisches Pyjama. Ich besitze keines. Ein altes Trauma. Ich habe einst bei einer guten Freundin übernachtet, trotz Doppelbett ohne weitergehende Absichten. Mein damaliger Calida-Zweiteiler in zugegeben etwas gar gewagten Farben hat bei der Freundin für einen Lachanfall gesorgt, der bis heute nachhallt. Ein Tiefschlag, den ich nie ganz verarbeitet habe. Ich kann nur gequält mitlachen, wenn sie mich heute wieder mal foppt damit.

Auch keine Alternative für mein morgendliches Nichtangezogensein ist der Morgenmantel. Dieses Kleidungsstück verbinde ich seit je mit Krankheit, Spital und Siechtum ganz allgemein. Trotzdem kommt man um einen Morgenmantel kaum herum. Ich habe mich lange standhaft gewehrt, mein uraltes, ausgefranstes Stück durch ein neues zu ersetzen. Weil ich etwas abergläubisch bin, erachtete ich eine solche Anschaffung als Fanal: Wenn ich einen neuen Morgenmantel kaufe, verheisst das gröberes Unheil, Krankenhaus inklusive. Flehentliche Bitten meiner Frau liessen mich dann aber doch weich werden. Dunkelblau, superflauschig – und wie geweissagt: Kurze Zeit später lag ich tagelang zusammengekrümmt im Spital.

Was ich wirklich trage im Morgengrauen, das sich in den späteren Vormittag hineinziehen kann, soll das Geheimnis von mir, meiner Frau und Herrn Hodel bleiben. Nur so viel: Gerne sehen würden es die Stilfachleute kaum. Diese fürchten jetzt anscheinend auch, dass sich der heimische Schlabberlook bald auf der Strasse durchsetzen wird, weil die Leute dank Homeoffice zur Erkenntnis gelangt sind, dass die neue Ungeniertheit ehrlicher und cooler ist als das krampfhaft Durch- und Hochgestylte. Bange erwartet wird insbesondere eine ungebremste Eskalation der Jogginghose, von der Karl Lagerfeld mal gesagt hat, wer eine solche trage, habe die Kontrolle über sein Leben verloren. Nicht ausschliessen würde ich obendrein, dass auch noch der Morgenmantel im öffentlichen Raum zum Zuge kommt. Passen würde es ja: Wenn es so weitergeht wie in den letzten Monaten – und danach sieht es aus –, fühlt man sich dann definitiv reif fürs Sanatorium.