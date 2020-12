Kolumne Dank präventiver Quarantäne zum unbeschwerten Fest Wer sich vor Weihnachten vorsorglich isoliert, muss zwar auf anderes verzichten, kann aber befreiter mit seinen Liebsten feiern.

Beatrice Vogel

Kürzlich bin ich auf das Phänomen der selbstgewählten präventiven Quarantäne gestossen. So meinte eine Freundin, sie wolle in den zehn Tagen vor Weihnachten möglichst keine Menschen treffen und deshalb am Wochenende vorher nichts abmachen. Auch die restlichen Mitglieder ihrer Familie handhaben es so – um gemeinsam ein unbeschwertes und virenfreies Fest zu feiern.

Schon im Frühling hiess es, das Coronavirus werde nicht einfach verschwinden. Ich denke, die präventive Quarantäne ist ein möglicher Weg, damit zu leben – auch wenn die behördlichen Einschränkungen dereinst wieder gelockert werden. Zumindest für Leute, die sich beruflich nicht zwingend exponieren müssen. Wenn ein besonderer Anlass ansteht, etwa ein Familienfest oder eine wichtige Prüfung, meidet man vorher soziale Kontakte, um den Anlass Superspreader-frei geniessen zu können.

Natürlich funktioniert das nur, wenn sich die anderen Teilnehmer gleich verhalten. Bei einem Familienfest dürfte das einfacher zu bewerkstelligen sein als bei einem Konzertbesuch. Neben Ansteckungsprävention hat das einen weiteren Vorteil: Wir müssen uns überlegen, was uns wirklich wichtig ist. Denn eine Quarantäne nimmt man kaum für etwas Unwichtiges in Kauf. Der Verzicht kann hart sein, statt auf zwei oder drei Hochzeiten tanzt man dann nur auf einer. Dafür umso begeisterter und dankbarer, weil es etwas Besonderes ist – und ganz ohne schlechtes Gewissen.