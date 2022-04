Kolumne «Stadtwärts» Mein Alter Ego ist ein Abnehm-Experte Unser Autor Simon Mathis macht sich Gedanken darüber, wie er seinen Auftritt in den sozialen Medien verbessern kann. Vielleicht mit einer ungewöhnlichen Allianz? Simon Mathis Drucken Teilen

Mit den sozialen Medien verbindet mich eine Hassliebe. Es entspricht überhaupt nicht meinem Wesen, mich selbst zu inszenieren – schon gar nicht mit platten Aussagen, die nur dazu ausgelegt sind, eine Reaktion zu provozieren. Aus solchen Aussagen aber scheinen gut 90 Prozent des Nachrichtendienstes Twitter zu bestehen. Hauptsache Anecken. Das bringt Herzchen und Klicks.

Gerade weil sie mir so fremd ist, fasziniert mich die Polemik auf Twitter eben doch ein bisschen. Deshalb habe ich auch selbst einen Twitter-Account, den ich regelmässig bewirtschafte. Meine Nachrichten fallen allerdings ziemlich aus dem Rahmen. Genauer gesagt: Sie sind brav und langweilig. Ich verlinke meist nur einzelne Artikel, die ich für unsere Zeitung verfasst habe. Ziemlich wenig Drama – entsprechend erhalte ich auch nur wenige der begehrten Likes.

Ein Kollege gab mir jüngst einen Rat: Ich solle mir einen persönlichen «Troll» zulegen. Ein Troll: Das ist im Internetjargon jemand, der mit dümmlichen Kommentaren sinnlose Diskussionen lostritt und so für Klicks sorgt. Mit solch inszenierten Fehden lässt sich bestimmt viel Aufmerksamkeit erheischen. Aber auch das entspricht nicht wirklich meinem Naturell.

Was also tun? Einen Trick habe ich schon seit längerem in der Hinterhand. Ich habe nämlich einen halbwegs prominenten Namensvetter: den österreichischen Abnehm-Experten Simon Mathis. Herr Mathis hat auf Instagram ein Publikum von sage und schreibe 293'000 Personen. Da sehe ich mit meinen 137 «Followern» ziemlich alt aus. Andererseits folgen Herr Mathis auf Twitter lediglich 22 Personen. Wahrscheinlich deshalb, weil er zu positive Nachrichten verbreitet.

Das Twitter-Profil des österreichischen Simon Mathis. Bild: Screenshot Twitter

Vielleicht sollten Herr Mathis und ich eine Allianz aus ganz unterschiedlichen Branchen bilden und uns gemeinsam unter die Arme greifen. Zugegeben: Meine Hilfe braucht er wohl nicht. Aber es wäre doch nett, wenn ich ein wenig seinem Kielwasser schwimmen könnte? So unter Namensvettern.

Kaum aufgeschrieben, verwerfe ich diesen Plan sofort wieder. Beim Gedanken daran, dass mir auf Twitter 300'000 Leute folgen könnten, bekomme ich prompt Lampenfieber. Für eine Zeitung zu schreiben, ist dann doch wesentlich angenehmer; da herrscht eine gewisse professionelle Distanz, man steht nicht ständig als Person im Vordergrund. Daher der Vorsatz: Meine Twitter-Nachrichten bleiben langweilig, dafür sollen meine Artikel umso spannender sein. Hoffentlich.