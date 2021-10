Kolumne «Stadtwärts» Verloren in der Warteschlaufe Journalistinnen und Journalisten verbringen viel Zeit am Telefon. Wenn die Warteschlaufe zur Geduldsprobe wird, hilft auch Hintergrundmusik herzlich wenig. Ganz im Gegenteil. Simon Mathis Hören Drucken Teilen

Das Headset: eines der wichtigsten Werkzeuge der Journalistinnen und Journalisten. Bild: Tomas Rasl/ Fotolia

Eigentlich bin ich Journalist geworden, weil ich für mein Leben gerne schreibe. Schnell aber musste ich feststellen: Das Eintippen in die Tastatur ist nur einer von vielen Arbeitsschritten. Hinter (fast) jedem Text stehen Stunden des Einlesens, Recherchierens und Telefonierens. Dann erst geht's ans «Runterhacken», wie es im Fachjargon so schön und treffend heisst.

Nun birgt das Telefon – genauer: das Headset – einige Tücken. Zunächst einmal sind längst nicht alle bereit, freiheraus mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen. Dahinter steckt oftmals eine Sorge, die ich gut nachvollziehen kann: In einem Gespräch kann man sich schnell verhaspeln, in einem E-Mail jedoch behält man stets die Kontrolle. Dort werden auch keine unliebsamen Zwischenfragen gestellt. Da das Fragenstellen zum täglichen Geschäft unserer Zunft gehört, ist es auch nicht verwunderlich, dass wir Telefongespräche bevorzugen. Sie sind wesentlich authentischer als Textnachrichten.

Jetzt gibt es aber noch eine weitere Hürde. Denn zunächst einmal muss man die Leute irgendwie an die Strippe bekommen. Das ist leichter gesagt als getan. Gerade in grossen Verwaltungen ist nicht immer ganz klar, wer für eine spezifische Anfrage zuständig ist. Einen Satz höre ich besonders häufig: «Einen Moment bitte, ich leite Sie weiter.» Meistens funktioniert das einwandfrei. Manchmal aber kündigt dieser Satz eine regelrechte Odyssee an.

Dann piept, surrt, knackt und rauscht es in der Leitung wie in den 90er-Jahren, als man sich mit dem Browser «Netscape Navigator» ins Internet einwählte. Dann plötzlich: Stille. «Hallo, ist da jemand?» Nein, doch nicht. Das Piepen beginnt von neuem. Nach ein paar Minuten dämmert mir: Ich bin an jenem Ort gelandet, den alle Telefonierenden fürchten. Verloren in der Warteschlaufe, dem Purgatorium der Kommunikation.

Zugegeben, ich übertreibe ein bisschen. Doch stellen Sie sich vor: Sie suchen tagelang einen wichtigen Kronzeugen für eine brisante Geschichte. Endlich – es ist Freitagabend um 17.30 Uhr – haben Sie ihn fast erreicht. Aber eben nur fast. Und dann hören Sie dieses Geschepper, das Ihnen jegliche Hoffnung nimmt.

So dissonant dieses Gerumpel auch ist; es weckt zumindest den Anschein, dass da irgendwas passiert. Fast entmutigender ist es, wenn eine Hintergrundmusik ertönt. Von diesen Einspielern gibt es zwar viele Variationen, aber allesamt sind sie entnervend nichtssagend: vom schleppenden Drumbeat über den generischen Rocksong bis hin zum Querflöten-Menuett, das vergnügt vor sich hin plätschert. Die Krux ist, dass man sich das anhören muss. Denn sonst verpasst man den Moment, an dem sich dann doch noch jemand erbarmt – und abnimmt.

Es gibt aber auch Lichtblicke. Wenn man etwa bei der Jungwacht Blauring Luzern in der Warteschlaufe landet, erklingt ein selbst aufgenommener Lager-Song. Endlich mal was anderes, sympathisch und erfrischend! Davon dürfen sich die Verwaltungen gerne eine Scheibe abschneiden. Wenn die jeweiligen Exekutiven eine Ode an Luzern oder einen Krienser Choral einspielten, wäre das Verharren in der Zwischenwelt der Warteschlaufe bestimmt bedeutend erträglicher.