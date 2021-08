Kolumne «Stadtwärts» «Katastrophentourismus» trifft auf Corona Auch wenn in den letzten Wochen andere Themen im Vordergrund gestanden sind – die Pandemie bleibt im Hinterkopf. Stefan Dähler Hören Merken Drucken Teilen

Es hat sich seit dem Hochwasser Mitte Juli schon fast zu einem Ritual entwickelt: So gut wie täglich gehe ich zum Ufer des Vierwaldstättersees und schaue, wie hoch beziehungsweise tief inzwischen das Wasser steht.

Die Ufschötti, hier noch mit hohem Wasserstand. Inzwischen ist wieder mehr vom Ufer zu sehen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2021)

Da wir in der Nähe der Ufschötti wohnen und unser Vierbeiner ohnehin Auslauf braucht, ist es wohl etwas hoch gegriffen, von «Katastrophentourismus» zu sprechen. Aber vielleicht wäre ich bei anderer Wetterlage öfters in den Wald statt an den See gegangen.

Das Wasser beschäftigt auch die ältere Tochter, die mittlerweile erstaunlich gerne mitspaziert. Wird sie sich dereinst an die «angespannte» Hochwasserlage erinnern? Ich denke, dass etwas anderes Aktuelles eher hängenbleibt. Denn auf einem der besagten Spaziergänge fand sie eine Kastanienhülle. Diese war rund und hatte Stacheln, sah ein bisschen aus wie – Sie wissen schon. Sie pikste damit ein anderes Kind, das bei uns übernachten sollte, und meinte: «Geimpft, jetzt darfst du zu uns heim.» Sie hatte soeben das Covid-Zertifikat für sich erfunden.