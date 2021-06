Kolumne «U20»: Immer wieder dieser Gestank Fabrice Bertschi stört sich am Zigarettenqualm während er auf der Restaurantterrasse isst – und richtet einen Appell an alle Raucher. Fabrice Bertschi, 17, Kanti Sursee Hören Merken Drucken Teilen

Kennen Sie das? Sie sitzen gemütlich in einem Restaurant an der Sonne, geniessen ihr wohlverdientes Essen. Und dann kommt dieser Geruch, schon eher ein Gestank, als ob 4800 Chemikalien gleichzeitig verbrennen, die Luft verschmutzen und diese durch Ihre Nase bis in Ihre Lungen geatmet wird. Wissen Sie, was ich meine? Dieser Geruch, den Raucher entstehen lassen, wenn sie sich dem Nikotin frönen.

Diverse Studien zeigen, dass das Rauchen – davon abgesehen, dass es ungeniessbar ist –, sich selbst und dem Umfeld des Rauchers gesundheitliche Schäden zufügt. Durch den Rauch, dem wir beim Passivrauchen ausgesetzt sind, werden nicht nur unsere Atemwege gereizt, sondern auch unsere Gesundheit beeinträchtigt. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man sein Geld für diese Sucht ausgeben kann, die nachweislich krebserregend ist und seinem Umfeld schadet.

Ob man sein Geld unnötig ausgibt und seine Gesundheit sein Leben lang zerstört, ist jedem selbst überlassen. Doch junge Menschen wie ich, die sich bewusst gegen das Rauchen entscheiden, werden von den Rauchern gezwungen, passiv ihre Schadstoffe einzuatmen. Auch müssen wir all den Zigarettenstummeln begegnen, die natürlich nicht in den Abfall geworfen werden.

Um mein wohlverdientes Mittagessen an der Sonne geniessen zu können, appelliere ich an alle Raucher, den Verzehr ihrer Lungenbrötchen in der Öffentlichkeit zu unterlassen und diesen in ihre vier Wände zu verlagern. Danke.