Kommentar Rückschlag für Windkraft: Rickenbacher Abstimmung zeigt das Dilemma der Energiewende exemplarisch auf Die Gemeinde Rickenbach nimmt eine Initiative an, die den Bau von Windkraftanlagen auf dem Stierenberg verbieten will. Das Resultat zeigt einmal mehr: Die Windkraft hat in der Schweiz noch immer einen schweren Stand. Dominik Weingartner

Das Resultat der Gemeindeabstimmung in Rickenbach ist ein herber Rückschlag für das dort geplante Windenergieprojekt. Denn zum ersten Mal konnte sich die Bevölkerung in einer Abstimmung dazu äussern. Bis am Sonntag war die Haltung des Dorfes zum Projekt völlig offen. Nun zeigt sich: Eine Mehrheit ist skeptisch gegenüber den drei geplanten Anlagen auf dem Stierenberg. Doch trotz des Entscheides ist in dieser Frage die Messe noch nicht gelesen. Es wird noch mehr Abstimmungen sowie Beurteilungen durch den Kanton geben, bis klar ist, ob auf dem Stierenberg Windkraftanlagen gebaut werden oder nicht.

Die Abstimmung in Rickenbach zeigt exemplarisch das Dilemma der Energiewende auf. Eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer befürwortet sie, aber kaum jemand will die Auswirkungen vor der eigenen Haustür. Gerade die Windkraft, die eine markante Veränderung des Landschaftsbildes mit sich bringt, hat einen schweren Stand. Gleichzeitig wird der Strombedarf in den kommenden Jahren steigen. Will man diesen klimaneutral decken, kommt man wohl nicht um Eingriffe in die Natur herum. Die Schweiz steht vor der grossen Herausforderung, in dieser Frage alle Interessen unter einen Hut zu bringen.