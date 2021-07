Kommentar Auch wenn die Überdachung der Strasse in Ebikon noch nicht vom Tisch ist – deren Chancen sind gesunken Um das Projekt zu realisieren, müsste der Kanton als Strasseneigentümer überzeugt werden. Das wird schwierig, denn auch in Ebikon selbst ist die Skepsis gross. Stefan Dähler Hören Merken Drucken Teilen

Den meisten dürfte sie ein Begriff sein: Die unansehnliche Kantonsstrasse, die Ebikon zweiteilt. Eine Überdachung im Zentrumsbereich soll Abhilfe schaffen. Doch eine kürzlich durchgeführte Vernehmlassung zeigt: Die Skepsis in der Ebikoner Politik gegenüber der Projektidee ist gross. Trotzdem will der Gemeinderat diese noch nicht begraben. Stattdessen wird in einem partizipativen Planungsprozess noch die Bevölkerung miteinbezogen. Auch weitere Varianten zur Aufwertung des Ebikoner Zentrums sollen diskutiert werden.

So könnte die Überdachung der Kantonsstrasse im Ebikoner Zentrum aussehen. Visualisierung: Planteam S Ag

Das Vorgehen erinnert an die Diskussionen um die Carparkierung in der Stadt Luzern. Weil dort die Politik keine breit abgestützte Lösung fand, wurde letztes Jahr ein partizipativer Prozess gestartet. Ob ein solcher die ersehnte mehrheitsfähige Lösung hervorbringt, ist in Luzern wie auch Ebikon offen.

Auch wenn die Ebikoner Überdachung noch im Rennen ist, sind deren Chancen gesunken. Denn das Projekt hat hohe Hürden vor sich wie denkmalschutztechnische Bedenken wegen des vom Projekt betroffenen Kirchenbezirks oder die Einwilligung sowie Kostenbeteiligung durch den Kanton als Eigentümer der Strasse. Diese können wohl nur überwunden werden, wenn die Ebikoner Politik so gut wie geschlossen auftritt. So wie das beispielsweise in Kriens in Sachen Bypass der Fall ist oder es Politiker aus der ganzen Zentralschweiz beim Luzerner Durchgangsbahnhof getan haben. In Ebikon scheint das angesichts der Resultate der Vernehmlassung aber kaum realistisch zu sein.